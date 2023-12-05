الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

حراس نتنياهو يفتشون رئيس الأركان بحثا عن جهاز تسجيل قبل دخوله اجتماع الحرب

رئيس الأركان الإسرائيلي،
رئيس الأركان الإسرائيلي، فيتو

أفادت القناة ١٣ العبرية، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن حراسة رئيس وزراء إسرائيل، طلبوا تفتيش أغراض رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي، بحثا عن جهاز تسجيل قبل دخوله لاجتماع مجلس الحرب.

ورد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان علي هذه الواقعة قائلا: "تفتيش رئيس الأركان إذلال لجميع جنود الجيش الإسرائيلي".

وأضاف رئيس حزب "إسرائيل بيتنا": "لا يجب أن نسمح لبنيامين نتنياهو المصاب بجنون العظمة أن يقود الحرب".

 

المرحلة الثالثة من العدوان البري على قطاع غزة

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن رئيس أركان الاحتلال هرتسي هاليفي، بدء المرحلة الثالثة من العدوان على غزة.

Advertisements

وقال هاليفي إن القوات الإسرائيلية تحاصر مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وأن المرحلة الثالثة من العملية البرية قد بدأت.

وأوضح هاليفي أن جيش الاحتلال انتقل إلى المرحلة الثالثة من العملية البرية في قطاع غزة، حيث تحيط القوات البرية حاليا بأكبر مدينة في جنوب القطاع - خان يونس.

وأضاف هاليفي في بيان صحفي للجيش: "بعد 60 يوما من بدء الحرب، تحاصر قواتنا منطقة خان يونس في جنوب قطاع غزة. وفي الوقت نفسه، نواصل تعزيز مواقعنا في شمال قطاع غزة، وخلال الأيام القليلة الماضية، تم القضاء على العديد من مقاتلي حماس، بما في ذلك كبار القادة، وقد انتقلنا إلى المرحلة الثالثة من العمليات البرية".

 

كتائب القسام تعلن مقتل 10 جنود إسرائيليين شرق خان يونس

وكانت قد أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل 10 جنود إسرائيليين من مسافة صفر على محور شرق مدينة خان يونس في قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان: "قبل قليل.. تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على 10 جنود صهاينة وقتلهم من مسافة صفر في محور شرق مدينة خان يونس". 

كما أعلنت الكتائب أن مقاتليها استهدفوا مجموعة إسرائيلية خاصة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد، وحققوا فيها إصابة مباشرة في محور شرق مدينة خانيونس.

وأكدت أن مقاتليها تمكنوا من قنص 6 جنود إسرائيليين ببنادق "الغول" القسامية في منطقة الزنة بمحور شرق مدينة خانيونس وأصابوهم إصابات محققة.



إطلاق أكثر من 15 صاروخا على إسرائيل

 كذلك أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بإطلاق ما لا يقل عن 15 صاروخا تجاه تل أبيب.
وسقط صاروخ في ميناء تل أبيب، واعترضت القبة الحديدية عددا من الصواريخ فوق تل أبيب، وسمع دوي صافرات الإنذار.      
 

حماس: بعد 60 يوما من الحرب نتنياهو عاجز عن انتزاع صورة انتصار في غزة

هل تنجح إسرائيل في إغراق أنفاق حماس بمياه البحر، خبراء يجيبون

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

طوفان الأقصى جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي رئيس الأركان الإسرائيلي نتنياهو مجلس الحرب الإسرائيلي

مواد متعلقة

إحصائية صادمة، الاحتلال يرتكب 77 مجزرة راح ضحيتها 1240 شهيدًا منذ الجمعة الماضية

رئيس أركان جيش الاحتلال يعلن بدء المرحلة الثالثة من العدوان الإسرائيلي على غزة

القسام تبث مشاهد لتفجير خيام جنود الاحتلال بقطاع غزة ( فيديو)

مجلس الحرب الإسرائيلي يناقش إمكانية تمديد الهدنة في غزة

الأكثر قراءة

سقوط شبكة فساد بوزارة التموين، ونيابة أمن الدولة العليا تتولى التحقيق مع مستشار الوزير

المصرية للاتصالات عن انقطاع الإنترنت: عطل مفاجئ وارد حدوثه (فيديو)

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الإسماعيلي وسيراميكا وطلائع الجيش

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

حراس نتنياهو يفتشون رئيس الأركان بحثا عن جهاز تسجيل قبل دخوله اجتماع الحرب

استقرار مؤشر الدولار الأمريكى عالميا، والسعر فى السوق السوداء يباغت الجميع

أخبار الحوادث اليوم، سقوط شبكة فساد بوزارة التموين.. حبس كروان مشاكل .. تفاصيل مصرع ربة منزل في الدقهلية

Advertisements

منوعات

المزيد

المصرية للاتصالات عن انقطاع الإنترنت: عطل مفاجئ وارد حدوثه (فيديو)

محمد صلاح يحقق رقمًا استثنائيا في الدوريات الخمسة الكبري

حراس نتنياهو يفتشون رئيس الأركان بحثا عن جهاز تسجيل قبل دخوله اجتماع الحرب

بدلة إزالة الألغام EMDS240 أحدث منتجات "الوطنية للتنمية الصناعية" بمعرض إيدكس 2023 (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-12-2023

المزيد

انفوجراف

مجازر غير مسبوقة.. 60 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم القنوت في صلاة الفجر والرد على من يقول ببدعيته

هل يجوز خطبة المطلقة أو الأرملة خلال فترة العدة، عالم أزهري يجيب

تفسير حلم القبلة في المنام وعلاقته بزيادة الجفاء وعدم الثقة بين الزوجين

المزيد
الجريدة الرسمية