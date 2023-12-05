حراس نتنياهو يفتشون رئيس الأركان بحثا عن جهاز تسجيل قبل دخوله اجتماع الحرب

أفادت القناة ١٣ العبرية، في نبأ عاجل منذ قليل، بأن حراسة رئيس وزراء إسرائيل، طلبوا تفتيش أغراض رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي، بحثا عن جهاز تسجيل قبل دخوله لاجتماع مجلس الحرب.

ورد رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيجدور ليبرمان علي هذه الواقعة قائلا: "تفتيش رئيس الأركان إذلال لجميع جنود الجيش الإسرائيلي".

وأضاف رئيس حزب "إسرائيل بيتنا": "لا يجب أن نسمح لبنيامين نتنياهو المصاب بجنون العظمة أن يقود الحرب".

المرحلة الثالثة من العدوان البري على قطاع غزة

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أعلن رئيس أركان الاحتلال هرتسي هاليفي، بدء المرحلة الثالثة من العدوان على غزة.

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وقال هاليفي إن القوات الإسرائيلية تحاصر مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة، وأن المرحلة الثالثة من العملية البرية قد بدأت.

وأوضح هاليفي أن جيش الاحتلال انتقل إلى المرحلة الثالثة من العملية البرية في قطاع غزة، حيث تحيط القوات البرية حاليا بأكبر مدينة في جنوب القطاع - خان يونس.

وأضاف هاليفي في بيان صحفي للجيش: "بعد 60 يوما من بدء الحرب، تحاصر قواتنا منطقة خان يونس في جنوب قطاع غزة. وفي الوقت نفسه، نواصل تعزيز مواقعنا في شمال قطاع غزة، وخلال الأيام القليلة الماضية، تم القضاء على العديد من مقاتلي حماس، بما في ذلك كبار القادة، وقد انتقلنا إلى المرحلة الثالثة من العمليات البرية".

كتائب القسام تعلن مقتل 10 جنود إسرائيليين شرق خان يونس

وكانت قد أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل 10 جنود إسرائيليين من مسافة صفر على محور شرق مدينة خان يونس في قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان: "قبل قليل.. تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على 10 جنود صهاينة وقتلهم من مسافة صفر في محور شرق مدينة خان يونس".

كما أعلنت الكتائب أن مقاتليها استهدفوا مجموعة إسرائيلية خاصة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد، وحققوا فيها إصابة مباشرة في محور شرق مدينة خانيونس.

وأكدت أن مقاتليها تمكنوا من قنص 6 جنود إسرائيليين ببنادق "الغول" القسامية في منطقة الزنة بمحور شرق مدينة خانيونس وأصابوهم إصابات محققة.





إطلاق أكثر من 15 صاروخا على إسرائيل

كذلك أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بإطلاق ما لا يقل عن 15 صاروخا تجاه تل أبيب.

وسقط صاروخ في ميناء تل أبيب، واعترضت القبة الحديدية عددا من الصواريخ فوق تل أبيب، وسمع دوي صافرات الإنذار.

