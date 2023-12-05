الرياضة تنظم مبادرة صحتك بالدنيا لمكافحة السمنة وتشوهات القوام بقنا

نظمت وزارة الشباب والرياضة مبادرة صحتك بالدنيا لمكافحة السمنة وتشوهات القوام في محافظة قنا، بمشاركة 350 مشاركا، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

شهدت فعاليات المبادرة حضور أحمد عبدربه مدير عام الوحدات والمراكز الطبية الرياضية المتخصصة وكريم حمدى مدير عام ادارة الرياضة ومحمد أيمن مدير وحدات الطب الرياضي بالوجه القبلي والدكتور هاني محمد مدير وحدة الطب الرياضي.

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الشباب والرياضة تنظم مبادرة صحتك بالدنيا لمكافحة السمنة وتشوهات القوام بقنا، فيتو

وتتضمن المبادرة تنظيم ندوات توعية عن التغذية وعلوم الصحة وتشوهات القوام للدكتور محمود لبيب وكيل كلية التربية الرياضية والدكتور أحمد عايد مدرس بقسم علوم الصحة، إلى جانب إجراء قياسات صحية وبدنية للمشاركين والمشاركات.

الشباب والرياضة تنظم مبادرة صحتك بالدنيا لمكافحة السمنة وتشوهات القوام بقنا، فيتو

الشباب والرياضة تنظم مبادرة صحتك بالدنيا لمكافحة السمنة وتشوهات القوام بقنا، فيتو

الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى أقيمت فى محافظات بالوجه البحري، ويتم تنفيذ المرحلة الثانية بمحافظات الصعيد والوجه القبلى بالأقصر وأسوان وأسيوط وقنا وبنى سويف.

فيما وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على دعم الاتحاد المصري لتنس الطاولة، وذلك نظير مشاركته في بطولة العالم للناشئين بسلوفينيا، في إطار دعم الوزارة لسفرالبعثات الرياضية الخارجية، في المنافسات العالمية والقارية.

أكد وزير الشباب والرياضة، حرصه الدائم على متابعته المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لجميع الأبطال الرياضيين في مختلف البطولات العالمية والقارية، تنسيقًا مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية.

كما وافق وزير الشباب والرياضة على صرف دعم إضافي لنادي بورسعيد الرياضي، للصرف على النشاط الرياضي، في إطار دعم النشاط الرياضي بالأندية الرياضية والجماهيرية، وتذليل كافة العقبات أمام الهيئات الرياضية.



الشباب والرياضة تطلق مرحلة البراعم من مشروع موهوبي كرة السلة

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انطلاق وتشغيل مرحلة البراعم من مشروع موهوبي كرة السلة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ببدء وتنفيذ اختبارات الانتقاء للمشروع، واختيار (12) مركزا لتمثيل المشروع القومي، طبقًا للرؤية الفنية والخريطة البينية علي مستوي محافظات الجمهورية.

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور على الدعم الكبير وغير المسبوق من القيادة السياسية للأبطال الموهوبين فى مختلف الألعاب، مشيرًا أن عمليات الانتقاء للاعبين سوف تخضع للاختبارات العلمية، مع توقعات بتحقيق المشروع لنجاحات كبيرة فى وقت ليس بكبير، وإعداد اللاعبين المتميزين للمنافسات والبطولات لحصد بطولات الجمهورية والصعود إلي التأهل إلي المنتخبات القومية لتمثيل مصر بالمحافل الدولية وكذلك تسويق اللاعبين المتميزين.

وخلال اجتماع تنسيقي من مسئولي الوزارة، بحضور مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد السلة، تم الأستقرار علي مناقشة الأمور الفنية الخاصة بالمراحل العمرية للمراكز واتخاذ القرار بشأن مرحلة الناشئين لمواليد 2007/2008/2009 ومرحلة البراعم لمواليد 2011/2012، وكذلك وضع آليات موسم 2023/2024.

ومن المنتظر أن تكون مدة مشروع موهوبي كرة السلة (مرحلة البراعم) خمس سنوات تدريبية مُقسمة إلي، مرحلة الناشئين لمدة موسمين تدريب تنتهي 2024(دوري البراعم)، مرحلة الواعدين لمدة موسمين (مرحلة 14 سنة)، ومرحلة تحت 16 سنة (مرحلة التسويق) وبيع اللاعبين موسم رياضي.

ويتكون قوام مراكز التدريب المُوزعة علي محافظات (البحر الأحمر، أسيوط، الغربية، الشرقية، القليوبية، الإسكندرية، القاهرة، كفر الشيخ، البحيرة، بورسعيد، وشمال سيناء)، مراكز البنين (120) لاعبا ب(7) محافظات، ومراكز البنات (60) لاعبة ب(4) محافظات، بإجمالي (180) لاعبا ولاعبة في (11) محافظة.



وزير الرياضة يستعرض الملف المصري مع الاتحاد الأفريقي

من ناحية أخرى، كد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن البنية الرياضية المصرية جاهزة لاستضافة مختلف البطولات والمنافسات الرياضية القارية والعالمية بفصل دعم القيادة السياسية المصرية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفى مقدمتها مدينة مصر الدولية للالعاب الأولمبية.

وأشار الوزير إلى استمرار التنسيق والتواصل مع الاتحاد الأفريقي AU للحصول على الموافقة النهائية من الاتحاد لاستضافة مصر لمنافسات دورة الألعاب الأفريقية 2027 بالتنسيق مع كل من اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية "الأوكسا"، واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية "أنوكا".