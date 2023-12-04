وزير الشباب والرياضة يكشف عدد ميداليات مصر المتوقعة في أولمبياد باريس

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن طموحات مصر في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، في التي تستضيفها العاصمة الفرنسية العام المقبل.



وقال وزير الشباب والرياضة في جلسة مع الصحفيين اليوم الإثنين: “نتوقع تحقيق من 8 إلى 10 ميداليات في أولمبياد باريس 2024 المقبلة في مختلف الألعاب”.

وأكد وزير الرياضة أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة علمية هدفها الاجتماع بشكل دوري مع الاتحادات لمناقشة خطط استعدادات أبطال مصر لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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أشرف صبحي يكشف كواليس إنقاذ الكرة المصرية من الإيقاف

فيما كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تفاصيل تدخله لإنقاذ الكرة المصرية من الإيقاف.

وقال وزير الشباب والرياضة في جلسة مع الصحفيين، اليوم الإثنين، بمركز التعليم المدني بالجزيرة: “نجحنا في عدم إيقاف الكرة المصرية بعد حل اتحاد الكرة وتوصلنا لاتفاق مع الفيفا بتعيين لجنة خماسية وبعدها اللجنة الثلاثية وتم إجراء انتخابات واختيار مجلس إدارة يتولى مسئولية الاتحاد المصري”.

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “تعاقدنا مع كيروش ونجح في تطوير شكل منتخب مصر، وتولى بعد ذلك البرتغالي فيتوريا مهمة تدريب الفراعنة بعقد يمتد حتى عام ٢٠٢٦ وأعتقد أن الجميع حاليا يشعر بوجود شكل لمنتخبنا مقارنة بالفترات الماضية وندعم بقوة فيتوريا وجهازه قبل أمم إفريقيا وتصفيات كأس العالم لتحقيق الهدف المحدد”.

وزير الرياضة عن انتقال نجله لبلدية المحلة: "يشق طريقه بمفرده ومبحبش الواسطة"

فيما علق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على انتقال نجله للعب في صفوف فريق بلدية المحلة.

وقال وزير الشباب والرياضة: "أنا مش بحب الواسطة ابني بيلعب كرة في بلدية المحلة وقبل كده كان في فيوتشر، وهو بيعتمد على نفسه وبيشق طريقه".

وأضاف وزير الشباب والرياضة: “لم أتدخل لكي يلعب في الأهلي والزمالك أو أي ناد، وتركته يشق طريقه بمفرده”.

واختتم تصريحاته: “بلدية المحلة لم يحصل على أي مزايا بعد انتقال نجلي، ولو فيه أي مخالفات داخلية في الوزارة هناك جهات مسئولة تتولى التحقيق فيها ولست قلقا من أي شيء لأننا ندير الوزارة بشفافية”.

وزير الرياضة يكشف تفاصيل اتفاقية مقر الكاف في العاصمة الإدارية الجديدة

فيما كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تفاصيل اتفاقية مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال: “وقعنا اتفاقية مع الكاف بتوجيهات من القيادة السياسية لمدة 10 سنوات وخصصنا قطعة أرض 20 فدانا في العاصمة الإدارية الجديدة، ستكون مقرا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالإضافة إلى مشروع سيعلن عنه الكاف”.

وأضاف: “ما حدث إنجاز لأن الكاف كان لديه عروضا من بعض الدول لاستضافة مقر الاتحاد الأفريقي وتدخلنا على الفور ومنعنا ذلك”.

واختتم وزير الشباب والرياضة: “نجحنا في توقيع الاتفاقية بعد إنهاء كافة الإجراءات مع الجهات المسؤولة وتم تخصيص قطعة الأرض أمام المدينة الرياضية في العاصمة الإدارية”.