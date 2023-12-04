الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رياضة

مصر تحصل على حق تنظيم دورة الألعاب الأفريقية 2027

دورة الألعاب الافريقية
دورة الألعاب الافريقية

تلقى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية خطاب رسمي اليوم من  مصطفى براف، رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية "أنوكا" بمنح مصر حق استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027. 

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد خاطب مجلس إدارة "أنوكا" بتاريخ 13 أكتوبر 2023 يعرب فيه عن رغبة مصر في استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027. 

وتلقى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اليوم رد رسمي بالموافقة جاء نص الخطاب:

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إن اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية (الأنوكا) يتقدم بأسمى آيات الاحترام والتقدير إلى أعضاء أسرة اللجنة الأولمبية

لقد تلقينا بكل سرور خطاب التأكيد المؤرخ بتاريخ 13 أكتوبر 2023 الذي يعرب عن اهتمام جمهورية مصر العربية واستعدادها لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية التابعة للأنوكا لعام 2027 بدعم كامل من الحكومة.

اسمحوا لي أولًا أن أعرب عن خالص احترامنا وامتناننا لمصر وقائدها العظيم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحكمة والتوجيه والتفهم الذي انعكس خلال اجتماعنا الأخير والذي عقد في مصر في شهر سبتمبر 2022 مع فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، بحضوركم الكريم، وحضور الدكتور/ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري والدكتور/ توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والوفد المرافق له والدكتور/ حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بصفته ممثلًا للحركة الأولمبية الدولية في مصر، وهو اللقاء الذي أكدت فيه مصر التزامها بتعزيز دور الرياضة وتطويرهاعلى المستوى العالمي والقاري، ولتكون أول من يخطو الطريق بالقارة للسعي نحو استضافة أول دورة ألعاب أولمبية على الإطلاق بالقارة في عام 2036.

ومن منطلق التزاماتها المعلنة تجاه مصر والقائد البارز فخامة الرئيس السيسي والحركة الرياضية في مصر بأكملها، تؤكد الأنوكا منح مصر حق استضافة دورة الألعاب الأفريقية التابعة للأنوكا لعام 2027 والتي دعمتها اللجنة الأولمبية الدولية باعتبارها البطولة الأفريقية المعتمدة المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.
ونحن نتطلع قريبا إلى صياغة الاتفاقية التعاقدية لدورة الألعاب وجميع النواحي الإجرائية، من أجل ضمان النجاح النهائي حيث نخطط لدورة ألعاب تُظهر القدرات غير المسبوقة لمصر على استضافة الألعاب الأولمبية.
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