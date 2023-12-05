الرياضة تستقبل بعثة التايكوندو والبارتايكوندو بعد المشاركة في بطولة الجائزة الكبرى بأنجلترا

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي إنابة الدكتور الدكتور ماهر الغريب مدير عام الحافز والتكريم والموهوبين، لاستقبال بعثة التايكوندو والباراتايكوندو، بعد المشاركة ببطولة الجائزة الكبرى والتي أقيمت مدينة مانشستر الإنجليزية، بحضور المستشار محمد مصطفي رئيس الإتحاد المصري للتايكوندو.

حيث حققت سلمى علي لاعبة منتخب مصر للباراتايكوندو الميدالية الفضية، بمنافسات وزن 52 كجم، كما حصد سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو الميدالية الفضية بمنافسات وزن تحت 80 كجم، وذلك رغم معاناته من الإصابة.

Advertisements

وقال صبحي: "أن رياضيين مصر اعتلوا منصات التتويج وتحقيق أكثر من 2800 ميدالية متنوعة ما بين الذهبية والفضية والبرونزية في مختلف البطولات الدولية والقارية والعربية، وكذلك تحقيق أكثر من 584 ميدالية متنوعة من بين الذهبية والفضية والبرونزية في مختلف البطولات وبمشاركة 350 لاعب ولاعبة بارالمبي".

وجدد الوزير التأكيد علي حرص فخامة الرئيس علي دعم الرياضيين معنويًا وماديًا بما يتناسب مع حجم الانجازات التي يحققونها، لتكون هذه الزيادة دافعًا إضافيًا للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق انجازات جديدة تضاف لسجلات نجاحات الرياضة المصرية، ونستهدف بناء جسور قوية بين الحكومة والرياضيين، وتوفير كافة الامكانات لتطوير الرياضة في مصر وتحقيق النجاحات الرياضية على المستوى الدولي.

وقرر مجلس إدارة اتحاد التايكوندو برئاسة المستشار محمد مصطفى إقامة بطولة مصر الدولية النسخة الثامنة خلال شهر إبريل العام القادم 2024.

وتلقى مسئولو اتحاد التايكوندو المصري خطاب يفيد بترقية تصنيف بطولة مصر الدولية النسخة الثامنة إلى فئة G2 وذلك بعد نجاح تنظيم النسخة السابعة من البطولة التي أقيمت في شهر فبراير الماضي بالعاصمة الإدارية الجديدة وحققت نجاح كبير ساهم في ترقية تصنيف البطولة إلى فئة G2.



وكانت النسخة السابعة من بطولة مصر الدولية قد أقيمت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمشاركة 35 دولة بعدد 865 مشارك.

ويسعى مجلس إدارة اتحاد التايكوندو لأن تظهر النسخة الثامنة بأفضل مستوى تنظيمي وفني وإداري من أجل الحفاظ على النجاح الذي تحقق والحفاظ على التصنيف والإقبال على المشاركة بالبطولة في النسخ القادمة.

وزير الرياضة يناقش استعدادات التايكوندو المصري



وكان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتمع في وقت سابق مع المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو؛ لبحث استعدادات الاتحاد خلال الفترة المقبلة لأولمبياد باريس 2024، بحضور المهندس محمد عجيزة المشرف على المنتخب الأول، والبطل الأوليمبي سيف عيسى.

في بداية اللقاء اطمأن الدكتور أشرف صبحي، علي الحالة الصحية لسيف عيسى بعد إصابته مؤخرًا، قائلًا: "لا تفكر في أي شيء، معاك إن شاء الله نحو ميدالية أوليمبية جديدة"، كما هنأه على الميدالية الفضية ببطولة إفريقيا للكبار G4 بأبيدچان بساحل العاج وتأهله إلى أولمبياد باريس ٢٠٢٤ من خلال التصنيف الأوليمبى لدورة الألعاب الأولمبية كأول لاعب فى تاريخ التايكوندو المصري يتأهل مرتين متتاليتين لدورة الألعاب الأولمبية بعد المشاركة دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 دون الانتظار للتصفيات الأفريقية المؤهلة للأولمبياد.

واطلع الدكتور أشرف صبحي، علي برامج الإعداد والمعسكرات وكافة الاستعدادات الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس الخاصة بمنتخب التايكوندو ودراسة التعاقد مع خبير أجنبي خلال الفترة القادمة لتدعيم الجهاز الفني للمنتخب والوصول الي مستهدفاته بأولمبياد باريس ٢٠٢٤، مؤكدًا علي دعم الوزارة الكامل لجميع الاتحادات الرياضية؛ لتنفيذ رؤيتها وخططها، وإعداد أبطال مصر الرياضيين، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التى يشاركون بها على مدار العام، وصولًا إلى الأولمبياد وهو الهدف الأسمى.

