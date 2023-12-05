الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

أمريكا توقع عقوبات على المستوطنين، وبلينكن يوجه رسالة إلى دولة الاحتلال

بلينكن، فيتو
بلينكن، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبات على مستوطنين إسرائيليين بسبب أعمال العنف الأخيرة في الضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن: "فرضنا قيودا على التأشيرات تستهدف متورطين بالعنف في الضفة الغربية، وعلى إسرائيل اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية الفلسطينيين من الهجمات المتطرفة".

وأضاف بلينكن: "سنواصل السعي لتحقيق المساءلة عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية".

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عقوبات علي المستوطنين الإسرائيليين

وكانت وكالة رويترز الإخبارية ذكرت في وقت سابق من مساء اليوم الثلاثاء أن هناك توقعات بأن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين.

ومن ناحيته ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مسئولين أمريكيين أنه من المتوقع أن تفرض واشنطن عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين في هجمات ضد الفلسطينيين مع منعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.

 وكتب الموقع: "أكد مسؤولان أمريكيان أنه من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء فرض عقوبات على عشرات المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين، وتمنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة".

 

قلق أمريكي بشأن تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين

 وتابع: "تُظهر هذه الخطوة مدى قلق إدارة بايدن بشأن تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي لمنع العنف".

وأشار المسؤولان أنه من المتوقع أيضا أن تعلن وزارة الخارجية أنها فرضت حظر سفر على عشرات الفلسطينيين الذين شاركوا في هجمات ضد إسرائيليين، مضيفين أنها لن تكشف عن أسماء الأشخاص الذين تمت إضافتهم إلى القائمة السوداء.

ولفت الموقع إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المستوطنين المتطرفين منذ فترة إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

 

مواجهة عنف المستوطنين المتطرفين

وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمحاكمة المستوطنين الذين يشاركون في أنشطة عنيفة ضد الفلسطينيين.

وذكرت الوزارة الأمريكية، أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية ليست كافية.

وأكدت أن الولايات المتحدة لا تريد رؤية حملة عسكرية إسرائيلية بجنوب غزة، موضحة: "لا نزال نتوقع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين نتيجة للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة وهذا صحيح للأسف في جميع الحروب".

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