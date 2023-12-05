الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: نواجه اليوم أشرس أيام المعارك منذ بدء التوغل البري في غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أخبار غزة، أفادت وكالة «رويترز» الإخبارية، نقلا عن قائد عسكري إسرائيلي قوله: إن قوات الاحتلال تخوض أشرس يوم لها في المعارك منذ بدء العمليات البرية داخل قطاع غزة.

 

كتائب القسام تعلن مقتل 10 جنود إسرائيليين شرق خان يونس

ومنذ قليل، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل 10 جنود إسرائيليين من مسافة صفر على محور شرق مدينة خان يونس في قطاع غزة.

وقالت الكتائب في بيان: "قبل قليل.. تمكن مجاهدو القسام من الإجهاز على 10 جنود صهاينة وقتلهم من مسافة صفر في محور شرق مدينة خان يونس".                             

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كما أعلنت الكتائب أن مقاتليها استهدفوا مجموعة إسرائيلية خاصة من 8 جنود بقذيفة مضادة للأفراد، وحققوا فيها إصابة مباشرة في محور شرق مدينة خانيونس.

وأكدت أن مقاتليها تمكنوا من قنص 6 جنود إسرائيليين ببنادق "الغول" القسامية في منطقة الزنة بمحور شرق مدينة خانيونس وأصابوهم إصابات محققة.

 

إطلاق أكثر من 15 صاروخا على إسرائيل

كذلك أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بإطلاق ما لا يقل عن 15 صاروخا تجاه تل أبيب.

وسقط صاروخ في ميناء تل أبيب، واعترضت القبة الحديدية عددا من الصواريخ فوق تل أبيب، وسمع دوي صافرات الإنذار.      

 

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال في غزة  

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكد اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلاه في المعارك الدائرة في قطاع غزة، إلى 406 منذ السابع من أكتوبر.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة من المحتمل أن تجعل إسرائيل تدفع ثمنا أكبر مما دفعته بالشمال، داعية إلى خفض التوقعات بشأن العملية العسكرية.

 

سرايا القدس تعلن استهداف آلية عسكرية لجيش الاحتلال شرق غزة

ومنذ قليل، أعلنت حركة المقاومة سرايا القدس، استهداف آلية عسكرية لجيش الاحتلال بقذيفة "تاندوم" في محيط دوار السنافور في محور التقدم شرق غزة.

وأعلنت كتائب القسام في وقت سابق من اليوم، قصفها لحشودات قوات الاحتلال قرب مستوطنة "ماغين" برشقة صاروخية.

وفي عملية مشتركة؛ تمكن مجاهدو سرايا القدس وكتائب القسام من استهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفتي (RPG) وقذيفة "الياسين 105" في محور التقدم شرق خان يونس.

 

استهداف دبابة متوغلة في خانيونس

وأعلنت المقاومة الفلسطينية منذ ساعات الصباح الأولى استهداف عدد كبير من الآليات الإسرائيلية المتوغلة في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأشارت كتائب القسام إلى استهداف مجاهديها 8 آليات صهيونية بقذائف “الياسين 105” شرق مدينة خان يونس، بجانب استهداف دبابة متوغلة شرق خان يونس أيضا بقذيفة ياسين 105.

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