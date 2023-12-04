الخارجية الأمريكية تطالب إسرائيل بمواجهة عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية

أخبار غزة الآن، طالبت وزارة الخارجية الأمريكية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمحاكمة المستوطنين الذين يشاركون في أنشطة عنيفة ضد الفلسطينيين.

مواجهة عنف المستوطنين المتطرفين

وذكرت الوزارة الأمريكية، أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية ليست كافية.

حملة عسكرية إسرائيلية بجنوب غزة

وأكدت أن الولايات المتحدة لا تريد رؤية حملة عسكرية إسرائيلية بجنوب غزة، موضحة: "لا نزال نتوقع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين نتيجة للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة وهذا صحيح للأسف في جميع الحروب".

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نصيحة أمريكا لإسرائيل

وأضافت: "من السابق لأوانه إجراء تقييم نهائي حول ما إذا كانت إسرائيل تستجيب للنصيحة الأمريكية لحماية المدنيين في عملياتها العسكرية على غزة".

عمليات الإخلاء جنوب قطاع غزة

وتابعت: "رأينا إسرائيل وهي تصدر طلبات أكثر تحديدا لعمليات الإخلاء في جنوب قطاع غزة، ونعتقد أنه تم قتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتحدثنا مع إسرائيل عن ذلك لمحاولة خفض عدد الضحايا".

جيش الاحتلال يكشف عدد المحتجزين في غزة

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أن عدد المحتجزين لدى حركة حماس فى قطاع غزة 137 محتجزا.



وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، إننا نوسع العملية البرية في كافة ربوع قطاع غزة، وطالب المنظمات الدولية بالتأكد من سلامة المحتجزين.

وأضاف دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن المحتجزين لدي حماس 137 محتجزا، وجيش الاحتلال مستمر في العملية البرية في الشمال والجنوب، مؤكدا أن الصليب الأحمر ساعد كثيرا من سلامة المحتجزين.، وتابع أن اليوم وصلت رئيسة الصليب الأحمر دخلت عن طريق مصر، وخرجت من هناك.