توقعات بفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين

ذكرت وكالة رويترز الإخبارية مساء اليوم الثلاثاء أن هناك توقعات بأن تعلن الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين.



ومن ناحيته ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مسئولين أمريكيين أنه من المتوقع أن تفرض واشنطن عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين في هجمات ضد الفلسطينيين مع منعهم من السفر إلى الولايات المتحدة.

توقعات بإعلان الخارجية الأمريكية عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين

وكتب الموقع: "أكد مسؤولان أمريكيان أنه من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء فرض عقوبات على عشرات المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين، وتمنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة".

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قلق أمريكي بشأن تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين

وتابع: "تُظهر هذه الخطوة مدى قلق إدارة بايدن بشأن تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن الحكومة الإسرائيلية لا تفعل ما يكفي لمنع العنف".



وأشار المسؤولان أنه من المتوقع أيضا أن تعلن وزارة الخارجية أنها فرضت حظر سفر على عشرات الفلسطينيين الذين شاركوا في هجمات ضد إسرائيليين، مضيفين أنها لن تكشف عن أسماء الأشخاص الذين تمت إضافتهم إلى القائمة السوداء.

وأشار الموقع إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على المستوطنين المتطرفين منذ فترة إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

وطالبت وزارة الخارجية الأمريكية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمحاكمة المستوطنين الذين يشاركون في أنشطة عنيفة ضد الفلسطينيين.

مواجهة عنف المستوطنين المتطرفين

وذكرت الوزارة الأمريكية، أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية ليست كافية.

حملة عسكرية إسرائيلية بجنوب غزة

وأكدت أن الولايات المتحدة لا تريد رؤية حملة عسكرية إسرائيلية بجنوب غزة، موضحة: "لا نزال نتوقع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين نتيجة للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة وهذا صحيح للأسف في جميع الحروب".