في فصل الشتاء يجب تكثيف العناية بالبشرة للحفاظ عليها من الجفاف الذي ينتج عن برودة الطقس الذي يفقد البشرة جمالها.

وتحرص الفتيات على العناية الجيدة بالبشرة خلال فصل الشتاء حفاظًا على جمالها، وذلك من خلال الترطيب اليومي والوصفات الطبيعية.

قناع الصبار والقهوة لبشرة لامعة في الشتاء

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع الصبار والقهوة لبشرة لامعة في الشتاء.

المكونات:

ملعقة قهوة.

ملعقة جل صبار.

نصف ملعقة زيت جوجوبا.

الطريقة:

نحضر بولة عميقة ونضع بها القهوة ونضيف لها جل الصبار ونقلب جيدًا.

ثم نضيف لهم زيت الجوجوبا ونقلب جيدًا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.

ثم ننظف البشرة من خلال غسلها بالماء والغسول المناسب.

ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.

نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.

هذا القناع يفتح البشرة ويعزز من نضارتها ويقاوم ظهور التجاعيد.

قناع الصبار والقهوة لبشرة لامعة، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.