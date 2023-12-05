الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

موعد ومكان عزاء المنتجة ناهد فريد شوقي

ناهد فريد شوقي، فيتو
ناهد فريد شوقي، فيتو

تُقام مراسم عزاء  المنتجة ناهد فريد شوقي يوم الخميس الموافق 7/12 بقاعة الوهاب بمسجد الشرطة في الشيخ زايد عقب  صلاة المغرب.

وشيعت منذ قليل جنازة المنتجة ناهد فريد شوقي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن على رأسهم شقيقتها: الفنانة رانيا فريد شوقي والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

كما شارك فى تشييع الجثمان كل من: نرمين الفقى، عمرو محمود ياسين، مى نور الشريف، مى ووالدها محمد الغيطي، هشام إسماعيل، حمزة العيلي، عبير فريد شوقى، دنيا سمير غانم، بشرى، لقاء سويدان، أحمد داش، المخرجة كاملة أبو ذكري، ألفت عمر، والمنتج محمد العدل والإعلامية بوسي شلبي 

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كانت نقابة المهن السينمائية برئاسة  نقيب المهن السينمائية وأعضاء مجلس إدارة النقابة المنتجة نعت ناهد فريد شوقي التي وافتها المنية اليوم عن عمر يناهز الـ73 عاما.

 

نقابة المهن السينمائية

وجاء في بيان النقابة: "نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور لها بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو لها بالرحمة والمغفرة ولأسرتها بالصبر والسلوان".

وأوضحت النقابة أن الجنازة اليوم الموافق ٥ / ١٢ / ٢٠٢٣ بعد صلاة العصر من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

 

وفاة ناهد فريد شوقي


ورحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر الجاري، المنتجة ناهد فريد شوقي، وذلك عن عمر يناهز الـ73 عاما.

ناهد فريد شوقي


والمنتجة ناهد فريد شوقي من مواليد 25 ديسمبر 1950، وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، وأخت الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها.

كما أن ابنتها هي الفنانة ناهد السباعي من زوجها المخرج مدحت السباعي.

و قدمت الراحلة عدة أعمال من خلال شركة الإنتاج الخاصة بها والتي تحمل اسمها، منها فيلم (هيستريا) الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم (من نظرة عين) للفنانة منى زكي، كما عملت ناهد كمشرفة على الإنتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التلفزيونية.

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