أين تتجه مؤشرات البورصة في ظل أحداث الجيوسياسية بالمنطقة؟ خبراء اقتصاد: سوق الأوراق المالية شديد الحساسية.. وحلول عاجلة لأزمة نقص الدولار الأمريكي

الاقتصاد المصرى، يقاوم الاقتصاد المصرى لتوفير سيولة دولارية من أجل الحفاظ على الاحتياطي الأجنبي في ظل ظروف عالمية قاسية، تقيد الجنيه المصرى بكل الطرق، وذلك من خلال محاور عديدة حيث يلعب برنامج الطروحات فى البورصة المصرية دورا رئيسيا تلك الفترة، والدليل مساعى الصناديق السيادية والاستثمارية الأجنبية للانتشار في سوق المال المصري.

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مؤشرات البورصة المصرية , فيتو

أين يتجه سوق الأوراق المالية المصرية؟

كما أن سوق الأوراق المالية المصرية فى اتجاه صاعد منذ 6 أشهر، ومن المتوقع له أن يشهد مثل تلك الارتفاعات بالنصف المقبل من العام 2024، ورغم الظروف الجيوسياسية بالمنطقة حاليا، ومع هبوط للعديد من أسواق المال بالشرق الأوسط خاصة فى ظل اتساع نطاق الحرب بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، ولكن سوق المال المصري استطاع أن يثبت كفاءته بجذبه لقوى شرائية عديدة ليرتفع المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية، ويضفى حالة من الانتعاشة الاقتصادية، متوقعا وصول المؤشر الثلاثيني إلى قمم تاريخية جديدة بالدخول إلى العام المقبل 2024.

زيادة ضخمة في رؤوس أموال الشركات

وهناك زيادة ضخمة في رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة المصرية خلال تداولات العام الحالي، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية نحو 30 مليار جنيه، ووفق البيانات الصادرة عن البورصة المصرية، فقد زادت الشركات المدرجة في البورصة المصرية رؤوس أموالها، كما أن إجمالي توزيعات الأرباح النقدية قفزت إلى نحو 49 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تداولات نوفمبر 2023.

مؤشرات البورصة المصرية , فيتو

حلول عاجلة لأزمة نقص الدولار الأمريكي

وتعمل الدولة ساعيه لإيجاد حلول عاجلة لأزمة نقص الدولار الأمريكي، وتوفير السيولة اللازمة من العملة الصعبة، من خلال اتخاذ عدد من التدابير التي تتنوع بين طرح السندات الدولية، وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتقديم المبادرات الخاصة التي تستهدف جذب مزيد من النقد الأجنبي، مثل مبادرة بيع الوحدات العقارية بالدولار، وبدأ البنك المركزي في التحرك على عدة جبهات لوقف تسرب الدولار من داخل البلاد إلى خارجها.

وليد جاب الله، فيتو

دور الأحداث الجيوسياسية والاضطرابات السياسية وتاثيرها على الاقتصاد

ومن جانبه قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادى لــ "فيتو": الأحداث الجيوسياسية والاضطرابات السياسية لها دور مهم لدفع سوق المال نحو التراجع، ولكن بالحديث عن سوق المال المصرى والبورصة المصرية رأينا الارتفاعات القوية بالمؤشرات والذى يرجع بالأساس إلى تراجع قيمة الجنيه بالسوق الموازية نتيجة خشية البعض إلى تراجعات أكثر، مما يدفعهم إلى اللجوء إلى بدائل أخرى مختلفة للتحوط بعيدا عن الاحتفاظ بالسيولة النقدية، مشيرا إلى أن الارتفاع فى البورصة يوازى الارتفاع فى الذهب ويوازى الارتفاع فى العقارات أيضا، وأضاف جاب الله: هناك توجه الى حيازة المزيد من الأسهم باعتبارها ملاذا أكثر أمانا عن الاحتفاظ بالسيولة النقدية.

البورصة المصرية ستشهد حالة من الانتعاشة

وأضاف جاب الله أن البورصة المصرية ستشهد حالة من الانتعاشة بضخ سيولة نقدية جديدة نتيجة الطروحات الحكومية بسوق المال، الأمر الذى يشجع الكثير إلى حيازة الأسهم مقابل العملة، مشيرا إلى أن البورصة أمامها فترة من المكاسب خلال الربع القادم من العام 2024، وبالحديث عن تجديد الودائع العربية الأسبوع الماضى بالبنك المركزى المصرى هو أمر متوقع ولا يؤثر بالإيجاب أو السلب على حالة الاقتصاد بشكل عام، مشيرا إلى أن تجديد الودائع تلك لا يؤثر أيضا على سعر الدولار بالسوق الموازية، فالبعض من كبار المضاربين يناور المواطنين وتصب فى مصلحة المضاربين الكبار، ويدفع تمنها المواطن والسوق السوداء لا تعبر عن القيمة الحقيقية للجنيه المصرى.

عمر موسى الخبير الاقتصادى، فيتو

سوق الأوراق المالية المصرية فى اتجاه صاعد رغم الظروف الجيوسياسية بالمنطقة حاليا

ومن جانبه قال عمر موسى الخبير الاقتصادى لـ "فيتو": سوق الأوراق المالية المصرية فى اتجاه صاعد، رغم الظروف الجيوسياسية بالمنطقة حاليا، مع هبوط للعديد من أسواق المال بالشرق الأوسط خاصة فى ظل اتساع نطاق الحرب بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، ولكن سوق المال المصري استطاع أن يثبت كفاءته بجذبه قوى شرائية عديدة ليرتفع المؤشر الرئيسى بالبورصة المصرية، ويضفى حالة من الانتعاشة الاقتصادية متوقعا وصول المؤشر الثلاثيني إلى قمم تاريخية جديدة بالدخول الى العام المقبل 2024.

وأشار موسى إلى أنه خلال العام المقبل ستشهد البورصة المصرية ارتفاعات فى مؤشراتها بشكل ملحوظ لتصل إلى قمم تاريخية جديدة من الممكن أن تتخطى المستوى 27 ألف نقطة بنهاية العام الجارى، بالإضافة إلى ضخ سيولة دولارية وطروحات متعددة للشركات بالبورصة المصرية والتى من المقرر لها أن تتم خلال العام المقبل 2024 ، وفي ظل ظروف الحرب بين فلسطين وجيش الاحتلال اعتقد أنه ليس تأثيرا على الاقتصاد بشكل عام والبورصة بشكل خاص وأن الدور المصري له دور سياسي كبير في تلك المرحلة.

محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادى ، فيتو

سوق الأوراق المالية شديد الحساسية ويتأثر بما يدور في الساحة السياسية والاقتصادية

وفى ذات السياق قال محمد عبدالرحيم الخبير الاقتصادى لـ "فيتو": سوق الأوراق المالية شديد الحساسية ويتأثر بما يدور في الساحة السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أنه في الظروف العادية يمكن القول إنه كان لا بد من وجود تأثير سلبي على مؤشرات البورصة المصرية.

وذلك نظرا للمتغيرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وخصوصًا في ظل العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، إلا أن البورصة المصرية حقت أداءً قياسيًا خلال جلسات الأسبوع الماضي، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 4.66 % متجاوزا، مستوى 25 ألف نقطة وهو مستوى تاريخي وغير مسبوق وأعتقد أن السبب الرئيسي لارتفاع مؤشرات البورصة المصرية هو التأثر "بارتفاع محتمل" لسعر صرف الدولار وخصوصًا مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، هذا بالإضافة إلى ارتفاع نسب التضخم، وأيضا جاذبية الأسهم المصرية لبعض الصناديق السيادية العربية والأجنبية.

الدولار، فيتو

كيفية التحوط من تراجع قيمة الجنيه

وبالتالي يلجأ المستثمرون إلى التحوط من تراجع قيمة الجنيه بشراء أسهم ذات قيمة، وأتوقع استمرار ارتفاع مؤشرات البورصة خلال جلسات الأسبوع القادم ما لم يحدث جديد.

وهناك زيادة ضخمة في رؤوس أموال الشركات المدرجة في البورصة المصرية خلال تداولات العام الحالي، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية نحو 30.1 مليار جنيه، ووفق البيانات الصادرة عن البورصة المصرية، فقد زادت الشركات المدرجة في البورصة المصرية رؤوس أموالها، كما أن إجمالي توزيعات الأرباح النقدية قفزت إلى نحو 49.5 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تداولات الأسبوع الماضي.

مؤشرات البورصة المصرية ، فيتو

عوامل أخرى ستؤثر على استمرار مؤشرات البورصة المصرية بالصعود في المستقبل القريب

وأضاف عبدالرحيم قائلا: هناك عوامل أخرى ستؤثر على استمرار مؤشرات البورصة المصرية بالصعود في المستقبل القريب ومنها توقيت طرح بعض الشركات الحكومية للبيع في البورصة وتحريك سعر الصرف بشكل رسمي، مشيرا إلى أنه لا بد من الأخذ في الاعتبار أن قيام البنك المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة والتخلص من سياسة التشديد النقدي، قد يكون مؤشر فعال في استمرار صعود البورصة المصرية، ويمكن القول إن لدى البورصة المصرية فرصا كبيرة محتملة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.