الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

استمارة الشهادة الإعدادية، خطوات وشروط التسجيل للتقدم للامتحانات 2024

استمارة الشهادة الإعدادية
استمارة الشهادة الإعدادية 2024، فيتو

استمارة الشهادة الإعدادية، يبحث عدد كبير من طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور عبر محركات البحث المختلفة عن خطوات وشروط تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

استمارة الشهادة الإعدادية 2024

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالى، 2023 - 2024، بداية من اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري حتى 31 من نفس الشهر من خلال منصة التقدم الإلكتروني للامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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رابط تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

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التعليم تتيح غدًا للطلاب تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية إلكترونيًا

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

ويمكن لطلاب الشهادة الإعدادية تسجيل بياناتهم إلكترونيا لاستمارة الشهادة الإعدادية من خلال الرابط الذي تتيحه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنــــا.

امتحانات الشهادة الاعدادية 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ضرورة تأكد الطلاب من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة وفي حالة وجود أي أخطاء يتم إخطار المدرسة فورا لتعديل الخطأ.

تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

ووجهت وزارة التربية والتعليم  مديري عموم الإدارات التعليمية بالتنبيه على المدارس بمراجعة استمارة التقدم التي سجلها الطلاب والتأكد من صحة البيانات خاصة الصورة الشخصية للطالب حرصا على صحة الشهادة الإعدادية المؤمنة للطالب.

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وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة طباعة كشوف ( 12 د ) الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني وتسليم الكشوف إلى لجنة النظام والمراقبة موضحا أن آخر موعد للتسجيل الإلكتروني للطلاب بنهاية يوم الاثنين الموافق 20 ديسمبر.

وأضافت أنه في حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب والتأكيد عليهم أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها بالاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة علمًا بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.

خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحان للشهادة الإعدادية:

1- فتح موقع تسجيل استمارة الامتحانات من هنـــا

2- الضغط على إنشاء البريد الإلكتروني الموحد، أو الضغط التسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي.

3- إضافة الرقم السري واسم المستخدم.

4- كتابة البيانات المطلوبة من الاسم رباعي والرقم القومي والمحافظة.

5- بعد الانتهاء من  ملء البيانات  الضغط على حفظ الاستمارة.

6- الضغط على طباعة الاستمارة.


الاوراق المطلوبة لـ كتابة إستمارة الصف الثالث الإعدادي 

1- صورتين من وصل دفع المصاريف

2- اصل وصورتين من وصل رسوم التقدم لامتحانات الصف الثالث الاعدادي

3- 4 صور 4×6 بالزي المدرسي بخلفية بيضاء

4- طابع صندوق دعم وتمويل المشروعات ب١٠جنيهات

5- طابع نقابة المهن التعليمية (بجنيه)

6- صورة من شهادة الميلاد

7- ظرف يكتب عليه من الخارج ( اسم الطالب - عنوانها -الفصل- رقم التليفون)

امتحانات الشهادة الإعدادية 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تنطلق بداية من 14 يناير 2024، على أن يتم وضع جداول الامتحانات من قبل المديريات والإدارات التعليمية، كما تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) الثلاثاء 9 يناير 2024.


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