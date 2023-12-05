رضا حجازي يكشف مخصصات التعليم في الموازنة الجديدة

وزير التعليم، قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المباني المدرسية قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لم تكن بيئة جاذبة للتعليم أو مناسبة له، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توسعا كبيرا في عدد المدارس والبنية التحتية لممارسة الأنشطة، كما أصبح شكل المدارس أكثر جاذبية.

الفصول الدراسية خلال 9 سنوات

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز": "في الـ 9 سنوات بنينا نحو 551 ألف فصل دراسي رغم صعوبة الظروف، وكانت لدينا مناهج دراسية معظمها تقليدي ويحتاج إلى تطوير في ظل الثورة الصناعية الرابعة والثورة الصناعية الخامسة والتحول الرقمي، ولم يعد الطالب مطالبا بتذكر المعلومة فقط، ولكن يجب أن ينتج المعلومة والمعرفة".

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البنية المعرفية

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تمت مراعاة أن تتضمن المناهج الجديدة مفاهيم كبرى ومساعدة الطالب على تكوين بنيته المعرفية، بالإضافة إلى التركيز على الموهبة والإبداع واكتشاف المواهب، وهو ما أدى إلى تطوير المناهج.

مراعاة ظروف الأسرة المصرية

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أول اجتماع معه بعد حلفه لليمين، كان نصيب وزارة التربية والتعليم كبيرًا، حيث حثه الرئيس على ضرورة إقناع المجتمع بأهمية التغيير ولابد أن تشعر الأسرة أن الدولة تعمل لها، كما طالبه الرئيس بمراعاة ظروف الأسرة المصرية.

وتابع أن الرئيس قال له “إننا نريد تعليم وبناء شخصية الطلاب وأن نبني منهم جيلًا قادرًا على تحمل المسئولية، كما كلفه الرئيس بضرورة متابعة الموهوبين والفائقين لأنهم قاطرة التقدم”، مشيرًا إلى أنه تم العمل على كل هذه التكليفات.

ميزانية التعليم في الموازنة الجديدة

وأوضح أن ميزانية التعليم في الموازنة العامة 160 مليار جنيه، ولكننا نحتاج أكثر لوجود تحديات كبيرة مثل عجز المعلمين وكثافة الفصول والمناهج الجديدة، وأنه لا بد للوزارة من ترشيد مواردها، وأيضا العمل مع القطاع الخاص الذي يمكنه تنمية موارد الوزارة.

حق القطاع الخاص في بناء المدارس

ولفت إلى أن القطاع الخاص يمكنه بناء المدرسة كحق انتفاع، أو إدارة مدارسة مبنية بالفعل، وهذا يعطي موارد أكبر للوزارة، واللوائح تسمح للقطاع الخاص بأن يستقدم معلمين أكثر وأفضل وميزانيته تسمح له بذلك.