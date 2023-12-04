التعليم تتيح غدًا للطلاب تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية إلكترونيًا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، 2023,2024، بداية من غد الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري حتى 31 من نفس الشهر من خلال منصة التقدم الإلكتروني للامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.



وأكد أيمن موسى مدير المديرية ضرورة التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي (2024/2023) من خلال الرابط (moe-register.emis.gov.eg) وذلك باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكنهم الحصول عليه (office365.emis.gov.eg) وتفعليه من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم/ الطالب وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات.

Advertisements

وأضاف أنه في حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب والتأكيد عليهم أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها بالاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة علمًا بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.



مراجعة استمارة التقدم الإلكترونية

وشدد موسى على مراجعة استمارة التقدم الإلكترونية التي تسلم عن طريق الطالب، والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية، وقيام المدارس بطباعة كشوف ( 12 د ) الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني ومراجعة وتسليم الكشوف إلى للطالب، وفي حالة وجود خطأ في الصورة يلزم توجيه الطالب للجنة النظام والمراقبة التابعة لها لتعديلها لجنة النظام والمراقبة التابعة لها المدرسة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



