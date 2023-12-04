الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

التعليم تتيح غدًا للطلاب تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية إلكترونيًا

طلاب الشهادة الإعدادية،
طلاب الشهادة الإعدادية، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه سيتم إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي، 2023,2024، بداية من غد الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري حتى 31 من نفس الشهر من خلال منصة التقدم الإلكتروني للامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
 

وأكد أيمن موسى مدير المديرية ضرورة التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي (2024/2023) من خلال الرابط  (moe-register.emis.gov.eg) وذلك باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكنهم الحصول عليه (office365.emis.gov.eg) وتفعليه من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم/ الطالب وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات.

Advertisements

وأضاف أنه في حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب والتأكيد عليهم أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها بالاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة علمًا بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.
 

 مراجعة استمارة التقدم الإلكترونية 

وشدد موسى على مراجعة استمارة التقدم الإلكترونية التي تسلم عن طريق الطالب، والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية، وقيام المدارس بطباعة كشوف ( 12 د ) الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني ومراجعة وتسليم الكشوف إلى للطالب، وفي حالة وجود خطأ في الصورة يلزم توجيه الطالب للجنة النظام والمراقبة التابعة لها لتعديلها لجنة النظام والمراقبة التابعة لها المدرسة.


ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

الاستمارة الالكترونية الحساب المدرسي الموحد الشهادة الاعدادية امتحانات الشهاده الاعداديه طلاب الشهادة الإعدادية مديرية التربية والتعليم

مواد متعلقة

تعرف على مقر لجنتك الانتخابية قبل الانتخابات الرئاسية

10 أحكام خاصة بمشاهدة الأفلام الإباحية

تفاصيل زيادة معدل الصلابة الالتوائية بنسبة 3.7% فى السيارات الفارهة (صور)

جمعية رجال الأعمال المصريين تستعرض جهود القطاع المصرفي في دعم زيادة الصادرات

"فيتو" تحقق فى روسيا على هامش القمة الأفريقية.. كواليس الحياة اليومية للروس على مدار الـ24 ساعة.. وموقف الشعب من المقاطعة الغربية وأسرار علاقته بالرئيس بوتين

انفردت "فيتو" بتفاصيله قبل صدوره، التموين تبدأ رسميا تطبيق منظومة الكارت الموحد، يتضمن خدمات السلع التموينية والتأمين الصحي الشامل والمدفوعات الإلكترونية

أخبار الاقتصاد اليوم.. انخفاض ملحوظ في أسعار الأعلاف.. و200 مليون دولار صادرات مصرية إلى فلسطين خلال أول 5 أشهر من 2023

أخبار مصر: قرار بشأن فواتير الكهرباء، مهمة لـ شيكابالا بأمر مرتضى، انهيار مسجد بنيجيريا، بشرى عن أسعار الأجهزة الكهربائية

الأكثر قراءة

الإعلامية مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها في حفل خاص (صور)

تزويد غزة بالإنترنت من فوق سطح عمارة في القاهرة، قصة مبادرة مصرية أصبحت حديث العالم

نيلي فرقة أنشأتها دولة الاحتلال الإسرائيلية لاغتيال قادة حماس (فيديوجراف)

المتحدث باسم جيش الاحتلال: رئيسة الصليب الأحمر دخلت غزة اليوم عن طريق مصر

جنود الله، أمراض خطيرة تتفشى بين جنود الاحتلال في غزة تصيبهم بالهلوسة والإسهال الحاد

أسباب تشققات الكعبين، والعلاج بالوصفات الطبيعية في أسرع وقت

الأرصاد تحذر قائدي المركبات من انعدام الرؤية على الطرق

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 4-12-2023

Advertisements

منوعات

المزيد

الإعلامية مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها في حفل خاص (صور)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك الثلاثاء 5-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

جنود الله، أمراض خطيرة تتفشى بين جنود الاحتلال في غزة تصيبهم بالهلوسة والإسهال الحاد

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 5-12-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 4-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الاثنين

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023

المزيد

انفوجراف

نيلي فرقة أنشأتها دولة الاحتلال الإسرائيلية لاغتيال قادة حماس (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء سعة الرزق، ما يقوله المسلم لفك الكرب

تفسير حلم التفاح الأخضر في المنام وعلاقته بسماع أخبار مفرحة

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية