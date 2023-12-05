الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

رابط تسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية 2024

استمارة الشهادة الإعدادية،
استمارة الشهادة الإعدادية، فيتو

استمارة الشهادة الإعدادية، أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالى، 2023 - 2024، بداية من اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري حتى 31 من نفس الشهر من خلال منصة التقدم الإلكتروني للامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
 

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024

ونبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على جميع الطلاب الشهادة الإعدادية بضرورة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي (2024/2023) من خلال الرابط  (moe-register.emis.gov.eg) وذلك باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكنهم الحصول عليه (office365.emis.gov.eg) وتفعليه من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم/ الطالب وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات.

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استمارة الشهادة الإعدادية 2024

وأضافت أنه في حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا على قاعدة البيانات من خلال الاستمارة الإلكترونية للطلاب والتأكيد عليهم أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها بالاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة علمًا بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.
 

مراجعة استمارة التقدم الإلكترونية

وشدد موسى على مراجعة استمارة التقدم الإلكترونية التي تسلم عن طريق الطالب، والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية، وقيام المدارس بطباعة كشوف (12 د) الإلكترونية بعد انتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني ومراجعة وتسليم الكشوف إلى للطالب، وفي حالة وجود خطأ في الصورة يلزم توجيه الطالب للجنة النظام والمراقبة التابعة لها لتعديلها لجنة النظام والمراقبة التابعة لها المدرسة.

امتحانات الشهادة الإعدادية 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل والشهادة الإعدادية تنطلق بداية من 14 يناير 2024، على أن يتم وضع جداول الامتحانات من قبل المديريات والإدارات التعليمية، كما تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) الثلاثاء 9 يناير 2024.


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