وزير التعليم: 800 ألف جنيه تكلفة إنشاء الفصل الدراسي، ونحن بحاجة إلى ميزانية ضخمة

وزير التعليم، قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الهيئة العامة للأبنية التعليمية تبني المدارس وفق خريطة، مشيرًا إلى أن الكثافات تختلف في مصر من منطقة لأخرى، فهناك مناطق كثافتها عالية وأخرى معتدلة جدًّا.

كثافات الفصول

وأضاف خلال لقائه مع محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز": "هناك مدارس في الجيزة والقاهرة بها كثافات عالية، وليس لدينا مساحة للبناء فيها، وحتى لو كان لدينا المبلغ المالي والاعتماد فإننا لا نجد المساحة اللازمة للبناء وهو ما يجعلنا نخرج من الحيز العمراني للطلاب".

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تعاون القطاع الخاص في بناء المجمعات المدرسية

وتابع: "هنا، نقول إن القطاع الخاص يجب أن يتعاون معنا ويبني مجمعات مدرسية، ولجأنا إلى نظام المجمعات المدرسية، بحيث يكون لدينا مجمعات بها المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية".

ميزانية ضخمة للوزارة

وأشار، إلى أن تكلفة إنشاء وتأسيس الفصل كانت تقدر بـ500 ألف جنيه منذ 4 سنوات، ولكن في هذه اللحظة، فإن هذه التكلفة قد تتعدى 800 ألف جنيه، وهو ما يعني أن الوزارة في حاجة إلى ميزانية ضخمة.

امتحانات الثانوية العامة

في نفس اللقاء، قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اختبارات الثانوية العامة كانت كلها على بابل شيت وتصحح إلكترونيا، وهذه تسمى أسئلة التعرف على الإجابة وليست إنتاج إجابة.

موافقة السيسي على الأسئلة المقالية

وأضاف "أبلغت الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذا النظام مع مرور الوقت سيجعل الطالب غير قادر على إنتاج مذكرة عرض، وطلبت نسبة من الأسئلة المقالية مع الاختيار من متعدد، فسألني هل تريد إعادة العنصر البشري للتصحيح؟ فقلت له هذه الأسئلة سوف تصحح بواسطة 2 معلمين إلكترونيًّا، وإذا الفرق في التقدير زاد عن نصف درجة نرسلها لمعلم ثالث، فوافق على وجود 15% من الأسئلة مقالية".



التكامل بين الوزارات

وأوضح أن هناك تكاملا بين جميع الوزارات، وحين نظم أياما رياضية للتلاميذ، كانت الوزارة الأقرب للتعاون هي وزارة الشباب والرياضة، وفي الأنشطة الثقافية نتكامل مع وزارة الثقافة، والاستعانة بكوادر هذه الوزارات في المدارس.