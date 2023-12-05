الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ الشرقية يطمئن على المقار الانتخابية ببلبيس والعاشر

محافظ الشرقيةيطمئن
محافظ الشرقيةيطمئن على المقارالانتخابية ببلبيس والعاشر، فيتو

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على كل مواطن له حق التصويت تجاه وطن عظيم يستحق من الجميع أن يقوم بواجبه ويتحمل مسئولياته في سبيل رفعته واستقراره وتقدمه.

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زيارة لمدينة العاشر لبحث جهورية لجان التصويت 

جاء ذلك خلال زيارته لجهاز مدينة العاشر من رمضان والذي يضم عدد 2 لجنة عامة للتأكد من جاهزيتهم لاستقبال الانتخابات الرئاسية والتي من المقرر انطلاقها في الفترة من 10 - 12 ديسمبر الجاري بمشاركة أبناء المحافظة ممن لهم حق التصويت والإدلاء بأصواتهم والبالغ عددهم 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة أمام 980 مركزا انتخابيا يستوعب 1016 لجنة فرعية بنطاق دائرة المحافظة.

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الشعب لديه الوعى والحس الوطنى سيدفعه للنزول 

وقال المحافظ إن الشعب المصري لديه من الوعي والحس الوطني ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في الانتخابات والمشاركة في رسم خريطة المستقبل وبناء الوطن مطالبًا الجميع بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية والذي يأتي تأكيدًا على الالتزام بالنهج الديمقراطي الذي تشهده البلاد وحرصًا على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

 

مدرسة الثانوية بنات بالمجاورة الخامسة بالعاشر 

 انتقل محافظ الشرقية لتفقد مدرسة السادات الثانوية بنات بالمجاورة الخامسة والتي تضم لجنة عامة ومركز انتخابي واطمأن على الانتهاء من التجهيزات اللازمة وتوفير أماكن انتظار الناخبين أمام اللجان الفرعية بالمدرسة وتوفير كرسي متحرك لكبار السن لمساعدتهم في الوصول إلى اللجنة للإدلاء بأصواتهم، مشددًا على ضرورة توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الإنتخابية بشكل حضاري يليق بإسم المحافظة.

مركز التنمية الشبابية بمدينة بلبيس 

توجه المحافظ لمدينة بلبيس للوقوف على التجهيزات بمركز التنمية الشبابية بالمدينة والذي يضم لجنة انتخابات عامة مؤكدًا على ضرورة توفير كل سبل الراحة للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية وكذلك رفع درجة الاستعداد التام بكافة القطاعات والمديريات الخدمية وتكثيف أعمال النظافة والإنارة داخل وخارج المراكز الانتخابية.

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تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام 

أوضح محافظ الشرقية أنه تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وغرفة الأزمات والكوارث وربطها بالغرف الفرعية بالمراكز والمدن والأحياء لمتابعة الاستعدادات النهائية لتجهيز المقار الانتخابية والعمل على إزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية الانتخابات.

 

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الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الانتخابات واجب وطنى التصويت تجاة وطن عظيم العاشر من رمصان مركز ومدينة بلبيس اتاحة المجال للمشاركة

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