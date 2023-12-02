أزهر الشرقية: انتظام مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن

قام الدكتور أحمد صيام عضوالمكتب الفني لقطاع المعاهد الأزهرية ، وأحمد الجمال، عضو فني للعلوم الشرعية بقطاع المعاهدالأزهرية بمتابعة فعاليات الاختبارات الشفوية الإلكترونية للطلاب المشاركين في مسابقة فضيلة الإمام الأكبرالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم، السبت الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢م، وذلك بمقر إدارة شؤون القرآن الكريم بديوان عام منطقة الشرقية الأزهرية، تحت إشراف ورعاية الدكتور أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية.

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وفد قطاع المعاهد بالازهر الشريف

وتابع وفد قطاع المعاهد استقرار اللجان مؤكدين على أهمية توفير الهدوء والاستقرار التام داخل اللجان، وتطبيق كافة التعليمات المنظمة لأعمال المسابقة حتى لا يظلم أي طالب. وقال رئيس الإدارة المركزية للشرقية الأزهرية إن أعمال المسابقة تتم تحت إشراف إداراتي القرآن الكريم، والكمبيوتر التعليمي بالمنطقة وتتضمن أربعة مُستويات، وهى المستوى الأول: القُرآن الكريم كاملًا مع إتقان التجويد وأحكام التلاوة، والمستوي الثاني: القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الثالث: 20 جزءً للمرحلة الإعدادية ومكاتب التحفيظ والأروقة الأزهرية، والمستوى الرابع: 10 أجزاء.

رئيس المنطقة الازهرية بالشرقية

وقال الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية فى وقت سابق، إن المنطقة نجحت في تفعيل أنشطة وفعاليات مبادرة أنا الراقي بأخلاقي، علي الوجه الأكمل في أسبوعها الثامن للعام الحالي 2024/2023 وتم تناول سلوك النظافة لمرحلة رياض الأطفال، وكذلك قيمة الأمانة للمرحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.

الدكتور محمد عطية المتحدث الرسمى

وقال الدكتور محمد عطية المتحدث الرسمى لمنطقة الأزهر بمحافظة الشرقية إن منسق المنطقة قد أضاف، أنه بالفعل تم تفعيل عدد من الأنشطة الفنية والثقافية َوالدينية قام الطلاب بتنفيذها عبر مختلف الإدارات التعليمية بإشراف ومتابعة من منسقي الإدارات، وشيوخ المعاهد والمعلمين المعنيين.كما تضمنت فقرات الإذاعة الصباحية على مدار الأسبوعين بجميع المعاهد فقرات متنوعة لسلوك النظام لمرحلة رياض الأطفال وقيمة الأمانة لباقي المراحل الدراسة.

إدارات بلبيس ومشتول والعاشر وكفر صقر

وكذلك قام بعض الطلاب بإدارات العاشر من رمضان وبلبيس وكفر صقر ومشتول السوق بعرض فقرات مسرحية وأنشطة فنية ومجسمات تعكس مظاهر النظام والأمانة، كما قامت الطالبات بمعهد فتيات اسماعيل غنيم الإعدادي، التابع لإدارة فاقوس بـتصميم مطويات وصحف حائط وبعض الرسومات التي تتناول قيمة الأمانة بمساعدة منسقة المعهد وفي إدارة منشأة أبوعمر قام الطلاب بترجمة معاني النظام والأمانة إلى اللغة الإنجليزية كما قام التلاميذ بتنفيذ محادثات قصيرة باللغة الإنجليزية تعكس صور الأمانة.

إدارات أبوحماد والحسينية وابوحماد وابوكبيروغرب وشرق

كما قامت إدارات الحسينية، وأبو حماد أبوكبير، وشرق وغرب الزقازيق بنقل فعاليات الإذاعة الأزهرية وطابور الصباح من خلال البث المباشر علي صفحات المعاهد وفي إدارة ههيا تم إقامة دوري لكرة القدم بعنوان «أنا الراقي بأخلاقي» وتم بث مباريات الأدوار النهائية على صفحات التواصل الاجتماعي وكذلك في إدارة أولاد صقر نجح منسق الإدارة في تفعيل أنشطة المبادرة بجميع المعاهد من خلال عدد من المتابعات الميدانية وإقامة العديد من الندوات بمقر تلك المعاهد.وفي إدارة منيا القمح قام معهد العزيزية بتصميم جداريات لأنشطة المبادرة على أسوار المعهد.