محافظ الشرقية يُفاجئ المنشآت الصحية والتعليمية بمدينة العاشر بزيارة تفقدية

قام الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صباح اليوم بزيارة مفاجئة لمدينة العاشر من رمضان لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت الخدمية والتعليمية بها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الحى العاشر غرب للأمراض التنفسية

بدأ المحافظ جولته بتفقد مركز الحي العاشر غرب للأمراض التنفسية للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المؤداة للمرضى وللمترددين على المركز والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتواجد الأطباء وطاقم التمريض وإلتزامهم بمواعيد العمل الرسمية.

Advertisements

توفير كافة اوجه الرعاية للمرضى

شدد المحافظ على مديرة المركز بحسن استقبال المرضي وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة لهم مؤكدًا على ضرورة انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة بالمركز حفاظًا على أرواح المواطنين ثم انتقل محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام اليوم الدراسي بحضانة التوحيد النموذجية بالمجاورة 42 وتفقد قاعات رياض الأطفال، مشيدًا بمستوى النظافة والتجهيز الجيد لاستقبال الأطفال تحت سن المدرسة لقضاء وقتًا سعيدًا وممتعًا بها وتعلم سلوكيات جديدة كالنظافة الشخصية واكتساب مهارات تعليمية جديدة.

المحافظ بالعاشر -فيتو

توفير الرعاية للأطفال وتنشئتهم تنشئة صحيحة

وجه المحافظ مسئولي الحضانة بضرورة توفير أوجه الرعاية للأطفال وتنشئتهم بصورة صحيحة من خلال ترسيخ مفاهيم السلوك القويم والأخلاق الحميدة والتي تساهم في تقديم أجيال قادرة على تحمل المسئولية والمشاركة في بناء الوطن.مؤكدا أنه سيواصل جولاته المفاجئة على المنشآت التعليمية والخدمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للتأكد من انتظام سير العمل بها ومتابعة مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

المحافظ يلتقى ورئيس حامعة الزقازيق

وعلى جانب اخر التقى محافظ الشرقية فى وقت سابق مع الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق؛ لبحث وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والجامعة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والسادة عمداء الكليات وذلك بمكتبه بالديوان العام.

الدور التربوي الذى تقوم به الجامعة

وبدأ المحافظ اللقاء بالتأكيد على أهمية مشاركة أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة وكذلك العاملين والطلاب في الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي من المقرر انطلاقها في الفترة من 10 - 12 ديسمبر 2023م باعتبارها واجب وطني على كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري والقانوني ولاستكمال مسيرة التنمية والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن. كما اثنى المحافظ على الدور التربوي الهام لأساتذة الجامعة في تقديم تعليمًا جيدًا لأبنائنا الطلاب والطالبات قائلًا: هم امانه في أعناقنا نقوم بتشكيل وعيهم وننمي آليات ممارسات الديموقراطية وغرس روح الولاء والانتماء لديهم ليصبحوا نواه تُساهم في بناء وتنمية المجتمع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ