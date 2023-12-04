الإثنين 04 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ الشرقية يبحث مع رئيس جامعة الزقازيق تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

المحافظ يلتقي رئيس
المحافظ يلتقي رئيس جامعة الزقازيق، فيتو

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية  الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق؛ لبحث وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بين المحافظة والجامعة لتقديم افضل الخدمات للمواطنين، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات والسادة عمداء الكليات وذلك بمكتبه بالديوان العام.

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الدور التربوي الذى تقوم به الجامعة 

وبدأ المحافظ اللقاء بالتأكيد على أهمية مشاركة أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة وكذلك العاملين والطلاب في الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي من المقرر انطلاقها في الفترة من 10 -  12 ديسمبر 2023م باعتبارها واجب وطني على كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري والقانوني ولاستكمال مسيرة التنمية والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن. كما اثنى المحافظ على الدور التربوي الهام لأساتذة الجامعة في تقديم تعليمًا جيدًا لأبنائنا الطلاب والطالبات قائلًا: هم امانه في أعناقنا نقوم بتشكيل وعيهم وننمي آليات ممارسات الديموقراطية وغرس روح الولاء والانتماء لديهم ليصبحوا نواه تُساهم في بناء وتنمية المجتمع.

إتمام تجهيزات المقار الانتخابية 

وأضاف محافظ الشرقية أنه تم الانتهاء من تجهيز المقار واللجان الانتخابية لاستقبال أمام المواطنين والأدلاء بأصواتهم أمام صناديق الاقتراع لاختيار من يمثلهم كرئيس للدولة المصرية لتظهر محافظة الشرقية في هذا العرس الديموقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها.

إجمالي من لهم حق التصويت 4 ملايين و700 ألف 

أوضح المحافظ أن إجمالي عدد الناخبين ممن لهم حق التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية علي مستوي المحافظة يبلغ 4 ملايين و699 ألفا و932 ناخبا وناخبة للإدلاء بأصواتهم، أمام 980 مركزا انتخابيا بنطاق دائرة المحافظة يستوعب 1016 لجنة فرعية، قائلًا إن الشعب المصري لديه من الوعي والحس والوطني ما يدفعه للنزول والإدلاء بصوته في الانتخابات والمشاركة في رسم خريطة المستقبل وبناء الوطن.

المحافظ يعرض حجم الإنجاز الحادث بالشرقية 

كما استعرض محافظ الشرقية حجم الإنجاز الذي تحقق على ارض المحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية برؤية واضحة من القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وذلك لإحداث التنمية الشاملة وتغيير حياه المواطنين إلى الأفضل لافتًا إلى أن إجمالي ما تم إنجازه من تنفيذ مشروعات في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – الطرق – الإسكان – التعليم – الشباب والرياضة – الأبنية التعليمية – الصحة – التموين – الطب البيطري) غير مسبوق واستطاع ان يغير شكل حياه المواطنين، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات في تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية خلال العشر سنوات الماضية تخطي 62 مليار جنيه، ونعمل جاهدين للارتقاء بمستوي الخدمات المؤداة للمواطنين.

محافظ الشرقية شارك في الجلسة الوطنية للعاملين بقطاع التربية والتعليم

حملة توعية انتخابية تصم عمداء الكليات ونواب رئيس الجامعة  

ومن جانبه أعرب رئيس جامعة الزقازيق عن تقديره وامتنانه لدعوة محافظ الشرقية له وللنواب والعمداء لمشاركة الجهاز التنفيذي في التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة وتشجيع أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب علي التوجه للجان الانتخابية والإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري والتصويت لاختيار رئيس الجمهورية وتقديم صورة مشرفة تليق بأبناء المحافظة وكذلك المشاركة في صنع مستقبل الوطن والحفاظ علي مكتسباته والاستمرار في استكمال مسيرة الإنجازات وتحقيق التنمية والرخاء عي ارض مصرنا الحبيبة.

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الدكتور أحمد عبدالمعطى نائب المحافظ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور خالد الدرندلى رئيس جامعة الزقازيق تعزيز اوجه التعاون والتنسيق

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