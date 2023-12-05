فوائد البابونج للنساء، يقلل من أعراض انقطاع الطمث

فوائد البابونج للنساء، الصحية عديدة، وهو نبات عشبي مهدئ يستخدم منذ قرون في الطب التقليدي. له العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك فوائد خاصة للنساء.



وأكدت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد البابونج للنساء عديدة وهامة، مما يستلزم تضمينه في النظام الغذائي لكل امرأة.

أنواع البابونج

وأوضحت الدكتورة تيفني أن هناك انواع من البابونج، ومن أهمها:

البابونج الألماني (German chamomile): وهو النوع الأكثر شيوعًا، ويستخدم في صنع الشاي والمنتجات الطبية الأخرى.

البابونج الروماني (Roman chamomile): وهو نوع آخر شائع، ويستخدم في صناعة الزيوت العطرية والمنتجات التجميلية.

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فوائد البابونج للنساء

وتستعرض الدكتورة تيفني، فيما يلي بعض فوائد البابونج للنساء:

تخفيف آلام الدورة الشهرية:

أظهرت الدراسات أن البابونج يمكن أن يساعد في تخفيف آلام الدورة الشهرية، بما في ذلك التشنجات والانتفاخ.

تحسين النوم:

يعتبر البابونج من الأعشاب المهدئة التي يمكن أن تساعد في تحسين النوم، خاصةً عند النساء اللاتي يعانين من الأرق أو القلق.

تقليل أعراض انقطاع الطمث:

يمكن أن يساعد البابونج في تقليل أعراض انقطاع الطمث، مثل الهبات الساخنة والتعرق الليلي وجفاف المهبل.

تحسين الصحة العامة:

يمكن أن يساعد البابونج في تحسين الصحة العامة للنساء من خلال تعزيز جهاز المناعة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تناول البابونج:

الشاي: يمكن تحضير شاي البابونج عن طريق نقع ملعقة صغيرة من البابونج المجفف في كوب من الماء الساخن لمدة 5-10 دقائق.

الحمام: يمكن إضافة البابونج إلى ماء الحمام للاسترخاء وتخفيف التوتر.

الكريمات الموضعية: يمكن استخدام البابونج في الكريمات الموضعية لعلاج تقرحات الجلد أو الجروح.

البابونج للنساء

فوائد البابونج للصحة العامة

وتستعرض الدكتورة تيفني في السطور التالية أهم فوائد البابونج للصحة العامة

مضاد للأكسدة:*

يحتوي البابونج على مركبات مضادة للأكسدة، والتي تساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة التي قد تسبب تلف الخلايا.

مهدئ للأعصاب:

يساعد البابونج على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب، مما قد يفيد في علاج الأرق والقلق.

مضاد للحساسية:

يساعد البابونج على تقليل أعراض الحساسية، مثل سيلان الأنف والعطس.

تخفيف التوتر والأرق:

يعتبر البابونج من الأعشاب المهدئة التي يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر والأرق، وقد أظهرت الدراسات أن تناول شاي البابونج يمكن أن يساعد في تحسين جودة النوم.

تقليل الالتهابات:

يحتوي البابونج على مركبات مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم، وقد أظهرت الدراسات أن البابونج يمكن أن يساعد في علاج التهاب المفاصل والتهاب القولون التقرحي.

تعزيز الجهاز المناعي:

يحتوي البابونج على مركبات مضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة، وقد أظهرت الدراسات أن البابونج يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل السرطان وأمراض القلب.

تحسين الهضم:

يحتوي البابونج على مركبات يمكن أن تساعد في تسهيل الهضم وتخفيف أعراض عسر الهضم، وقد أظهرت الدراسات أن البابونج يمكن أن يساعد في علاج متلازمة القولون العصبي، وعلاج ا لتهاب المعدة والأمعاء.