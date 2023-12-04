فوائد البردقوش، يعالج الالتهابات ويحسن المزاج



فوائد البردقوش عديدة لصحة الإنسان، فهو عشب عطري له العديد من الفوائد الصحية، لأنه غني بمضادات الأكسدة والمركبات المفيدة الأخرى، التي يمكن أن تساعد في حماية الجسم من الأمراض، على أن يتم تناوله في شكل مشروب دافئ بانتظام.





فوائد البردقوش للصحة

وأشارت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن فوائد البردقوش للصحة العامة عديدة، وهو ما تستعرضه فيما يلي:

يحسن صحة الجهاز الهضمي:

يحتوي البردقوش على مركبات مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا، يمكن أن تساعد في علاج مشاكل الجهاز الهضمي؛ مثل الانتفاخ والغازات وقرحة المعدة.

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يعالج الالتهابات:

البردقوش غني بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الجسم من الالتهابات. يمكن أن يساعد البردقوش في علاج مجموعة متنوعة من الالتهابات، بما في ذلك التهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية والتهاب المفاصل.

يحسن المزاج:

البردقوش له تأثير مهدئ يمكن أن يساعد في تقليل التوتر والقلق. يمكن أن يساعد البردقوش أيضًا في تحسين النوم.

يعزز صحة القلب:

البردقوش يحتوي على مركبات يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول. يمكن أن يساعد البردقوش أيضًا في حماية القلب من التلف.

مشروب البردقوش

يمكن تناول البردقوش بعدة طرق، بما في ذلك:

المشروب: يمكن تحضير البردقوش كشاي أو كمشروب ساخن آخر.

الزيت العطري: يمكن استخدام زيت البردقوش في التدليك أو الاستنشاق أو إضافة بضع قطرات إلى الماء الساخن.

الطعام: يمكن إضافة البردقوش إلى الطعام كنوع من التوابل.

من المهم ملاحظة أن البردقوش قد يكون له آثار جانبية، مثل الغثيان والقيء والدوار. لذلك، من المهم استشارة الطبيب قبل تناول البردقوش.

فوائد اليانسون

وأضافت الدكتورة مروة، أن اليانسون أيضا من المشروبات العشبية المفيدة للصحة، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للصحة، بما في ذلك الألياف والحديد والمغنيسيوم والمنجنيز.

واستعرضت الدكتورة مروة، فيما يلي بعض فوائد اليانسون:

تحسين الهضم:

يحتوي اليانسون على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للتشنج، مما يساعد على تخفيف آلام المعدة والانتفاخ والإمساك. كما أنه يساعد على تحفيز إنتاج الصفراء، مما يساعد على الهضم.

تخفيف أعراض الدورة الشهرية:

يساعد اليانسون على تخفيف آلام الدورة الشهرية والتقلصات والانتفاخ. كما أنه يساعد على تنظيم الدورة الشهرية.

تعزيز صحة القلب:

يحتوي اليانسون على خصائص مضادة للأكسدة، مما يساعد على حماية القلب من أضرار الجذور الحرة. كما أنه يساعد على خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

تحسين صحة الجهاز التنفسي:

يساعد اليانسون على تخفيف أعراض نزلات البرد والإنفلونزا والسعال والتهاب الشعب الهوائية. كما أنه يساعد على إزالة البلغم.

زيادة الخصوبة:

يساعد اليانسون على زيادة الرغبة الجنسية وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء.

تحسين صحة العظام:

يساعد اليانسون على زيادة كثافة العظام ومنع الإصابة بهشاشة العظام.

التخفيف من التوتر والقلق:

يساعد اليانسون على الاسترخاء وتقليل التوتر والقلق.

كيفية استخدام اليانسون

يمكن استخدام اليانسون بعدة طرق، بما في ذلك:

الأكل: يمكن إضافة اليانسون إلى الأطعمة المختلفة، مثل الحساء واليخنات والسلطات والبسكويت.

الشاي: يمكن تحضير شاي اليانسون عن طريق غلي بذور اليانسون في الماء الساخن.

الزيت العطري: يمكن استخدام زيت اليانسون للتدليك أو الاستنشاق.

موانع استخدام اليانسون

يجب على الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة، مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو مشاكل في الكلى، استشارة الطبيب قبل تناول اليانسون. كما يجب على النساء الحوامل أو المرضعات عدم تناول اليانسون بكميات كبيرة.