الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد زيت النعناع، للصحة والبشرة والشعر

زيت النعناع وفوائده،
زيت النعناع وفوائده، فيتو

فوائد زيت النعناع، للصحة والبشرة والشعر، عديدة وهامة، وزيت النعناع هو زيت عطري مُستخرج من أوراق نبات النعناع، وهو أحد أكثر الزيوت العطرية استخدامًا في العالم، وفوائد زيت النعناع تعتمد على ما يحتوي عليه من مغذيات ومضادات أكسدة قوية.



فوائد زيت النعناع للصحة

 

وأكدت الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية، أن فوائد زيت النعناع عديدة، وتشمل ما يلي:

 

تحسين الهضم:
يساعد زيت النعناع في تخفيف عسر الهضم، وحرقة المعدة، وانتفاخ البطن، والغثيان، وأعراض القولون العصبي.

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علاج الصداع:
يساعد زيت النعناع في تخفيف الصداع، وخاصةً الصداع النصفي والصداع الناتج عن التوتر.

تحسين التنفس:
يساعد زيت النعناع في فتح المجاري التنفسية، وعلاج التهاب الشعب الهوائية، ونزلات البرد، والحساسية.

تخفيف الألم:
يساعد زيت النعناع في تخفيف الألم، وخاصةً آلام العضلات والمفاصل.

تحسين صحة الفم:
يساعد زيت النعناع في تقليل رائحة الفم الكريهة، وقتل البكتيريا المسببة لأمراض اللثة.

تحسين المزاج:
يساعد زيت النعناع في تحسين المزاج، وزيادة الطاقة، وتعزيز التركيز.

المساعدة على فقدان الوزن:
قد يساعد زيت النعناع في تقليل الشهية، وبالتالي فقدان الوزن.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية:
قد يساعد زيت النعناع في خفض ضغط الدم، وتحسين صحة الأوعية الدموية.

تعزيز صحة الجلد:
قد يساعد زيت النعناع في علاج حب الشباب، والتهاب الجلد، وتساقط الشعر.

فوائد زيت النعناع

يمكن استخدام زيت النعناع بطرق عديدة، مثل:

الاستنشاق: يمكن استنشاق زيت النعناع مباشرة من الزجاجة، أو إضافة بضع قطرات منه إلى وعاء من الماء المغلي، والاستنشاق من البخار.
التدليك: يمكن إضافة بضع قطرات من زيت النعناع إلى زيت ناقل، مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، وتدليك المنطقة المصابة.
الضمادات: يمكن وضع بضع قطرات من زيت النعناع على قطعة قماش نظيفة، ووضعها على المنطقة المصابة.

 

فوائد زيت النعناع للبشرة

 

وأضافت الدكتورة لورا، أن لزيت النعناع العديد من الفوائد للبشرة، والتي تشمل:

علاج حب الشباب:
يحتوي زيت النعناع على خصائص مضادة للبكتيريا، مما يساعد في قتل البكتيريا المسببة لحب الشباب. كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد في تقليل التورم والاحمرار المرتبط بحب الشباب.

تقليل زيوت البشرة الدهنية:
يساعد زيت النعناع في تقليل إنتاج الزيوت في البشرة الدهنية، مما يساعد في منع ظهور حب الشباب.
توحيد لون البشرة:
يساعد زيت النعناع في تقليل التصبغات الجلدية، مما يساعد في توحيد لون البشرة.

تقليل حكة البشرة:
يساعد زيت النعناع في تقليل الحكة الجلدية، مما يساعد في تخفيف أعراض التهاب الجلد التأتبي.

تقليل عدوى البشرة:
يحتوي زيت النعناع على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات والفطريات، مما يساعد في تقليل خطر الإصابة بعدوى البشرة.

 

وفيما يلي بعض الطرق لاستخدام زيت النعناع للبشرة:

ماسك النعناع: يمكن خلط بضع قطرات من زيت النعناع مع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، وتطبيق الخليط على البشرة لمدة 15 دقيقة، ثم غسله بالماء الدافئ.
غسول الوجه: يمكن إضافة بضع قطرات من زيت النعناع إلى غسول الوجه المعتاد، واستخدامه لغسل الوجه مرتين يوميًا.
زيت التدليك: يمكن إضافة بضع قطرات من زيت النعناع إلى زيت ناقل، مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، وتدليك البشرة به.

فوائد زيت النعناع

فوائد زيت النعناع للشعر

 

وأشارت الدكتورة لورا، أن لزيت النعناع العديد من الفوائد للشعر، والتي تشمل:

تحفيز نمو الشعر: 
يحتوي زيت النعناع على خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد في تقليل الالتهابات في فروة الرأس، والتي يمكن أن تمنع نمو الشعر. كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، والتي تساعد في حماية بصيلات الشعر من التلف.

علاج قشرة الرأس: يحتوي زيت النعناع على خصائص مضادة للفطريات، مما يساعد في قتل الفطريات المسببة لقشرة الرأس. كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد في تقليل الالتهابات في فروة الرأس، والتي يمكن أن تؤدي إلى قشرة الرأس.

تقوية بصيلات الشعر:
يحتوي زيت النعناع على خصائص مضادة للأكسدة، والتي تساعد في حماية بصيلات الشعر من التلف. كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد في تقليل الالتهابات في فروة الرأس، والتي يمكن أن تضعف بصيلات الشعر.

تقليل تساقط الشعر:
يحتوي زيت النعناع على خصائص مضادة للالتهابات، مما يساعد في تقليل الالتهابات في فروة الرأس، والتي يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر. كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، والتي تساعد في حماية بصيلات الشعر من التلف، مما قد يساعد في منع تساقط الشعر.

 

وفيما يلي بعض الطرق لاستخدام زيت النعناع للشعر:

تدليك فروة الرأس: يمكن إضافة بضع قطرات من زيت النعناع إلى زيت ناقل، مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، وتدليك فروة الرأس به لمدة 5 دقائق، ثم تركه على الشعر لمدة 30 دقيقة، ثم غسله بالماء الدافئ.
ماسك الشعر: يمكن خلط بضع قطرات من زيت النعناع مع ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، وتطبيق الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة، ثم غسله بالماء الدافئ.
شامبو النعناع: يمكن إضافة بضع قطرات من زيت النعناع إلى الشامبو المعتاد، واستخدامه لغسل الشعر.

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