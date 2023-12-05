الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

التصريح بدفن جثة ربة منزل صدمها قطار بالقليوبية

مصرع ربة منزل بالقليوبية،
مصرع ربة منزل بالقليوبية، فيتو

لقيت ربة منزل مصرعها إثر اصطدام قطار بها فى شبرا الخيمة أثناء عبورها السكة الحديد، وتم نقل الجثة الى المستشفى وتحرر محضر بالحادث  وتولت النيابة التحقيق فأمرت بدفن الجثة وسؤال أهلية المتوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها.

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تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من قسم أول شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ من الأهالى بمصرع سيدة إثر اصطدام قطار بها أثناء عبورها السكة الحديد وانتقلت قوة أمنية وتبين أن المتوفاة تدعى " م ب ح " 53 سنة ربة منزل أثناء عبورها شريط السكة الحديد صدمها القطار ولقيت مصرعها وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالحادث.

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دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

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