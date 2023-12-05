الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تشريح جثة شخص عثر بها آثار طلق ناري في أكتوبر

جثة شاب، فيتو
جثة شاب، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة شخص عثر عليه بها آثار طلق ناري بجسده في أكتوبر للوقوف علي أسباب الوفاة وكشف ملابساته، وإعداد تقرير الصفة التشريحية.

 

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

 

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

Advertisements

 

ورجحت التحقيقات الأولية أن يكون الشاب تخلص من حياته بسبب مروره بضائقة نفسية.

 

العثور على جثة شخص واثار طلق نارى بجسده فى أكتوبر 

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص آثار طلق نارى بجسده بمدينة 6 أكتوبر داخل كمبوند سكنى وعلى الفور انتقل رجال الشرطة الى مكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شخص به آثار طلق نارى ويرجح أن يكون تخلص الشاب من حياته وقامت سيارة اسعاف بنقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وقام رجال المباحث بسماع أقوال الشهود العيان واجراء التحريات لكشف ملابسات وظروف الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجيزة نيابة الجيزة اكتوبر أمن الجيزة 6 أكتوبر النيابة العامة

مواد متعلقة

استمرار حبس نجار طعن عاملا بمطواة في السلام 15 يوما

حبس 6 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات في عدد من المحافظات

الأكثر قراءة

بينهم نائب قائد سرية، جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين و3 من جنوده في غزة

أول تعليق من ناهد السباعي على وفاة والدتها

خالد بيبو يحذر مستبعدي الأهلي من قائمة المونديال

نجم مانشستر يونايتد يعرض نفسه على برشلونة

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

أمير قطر: غزة ليست شأنا أمنيا إسرائيليا ومن العار على إسرائيل الاستمرار بجرائمها

كرة اليد، موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر بالإمارات

تفاصيل أغرب واقعة فساد فى حي المقطم، الاستيلاء على قطعتى أرض بحكم قضائي مزور، واستصدار ترخيص بناء مخالف لهما

Advertisements

منوعات

المزيد

تجهيزات مكثفة في ساقية الصاوي لحفلات ديسمبر

كلب ضال يعقر 8 أشخاص في سوهاج

فيروس وريدي نادر يصيب شابا في بيرو

لحظة وقوع انفجار ضخم يهز إحدى ضواحي واشنطن (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 5-12-2023

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 5-12-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

ناهد فريد شوقي.. قدمت إنتاجات فنية استثنائية وأم من طراز خاص (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حصن المسلم، أذكار الصباح مكتوبة كاملة

في 15 نقطة، الأوقاف تعلن حصاد تدريب الأئمة والواعظات خلال عشر سنوات

هل يجوز للأم حمل الطفل الصغير خلال الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية