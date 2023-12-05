تشريح جثة شخص عثر بها آثار طلق ناري في أكتوبر

أمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة شخص عثر عليه بها آثار طلق ناري بجسده في أكتوبر للوقوف علي أسباب الوفاة وكشف ملابساته، وإعداد تقرير الصفة التشريحية.

وانتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

Advertisements

ورجحت التحقيقات الأولية أن يكون الشاب تخلص من حياته بسبب مروره بضائقة نفسية.

العثور على جثة شخص واثار طلق نارى بجسده فى أكتوبر

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة شخص آثار طلق نارى بجسده بمدينة 6 أكتوبر داخل كمبوند سكنى وعلى الفور انتقل رجال الشرطة الى مكان البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شخص به آثار طلق نارى ويرجح أن يكون تخلص الشاب من حياته وقامت سيارة اسعاف بنقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المباحث بسماع أقوال الشهود العيان واجراء التحريات لكشف ملابسات وظروف الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.