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محافظات

محافظ الشرقية: حل 2011 شكوى بنوفمبر خلال منظومة الشكاوى

محافظ الشرقية:حل
محافظ الشرقية:حل 2011 شكوى بنوفمبر خلال منظومة الشكاوى،فيتو

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة التابعة لمجلس الوزراء تمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم، والعمل على حلها ولتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تُعلي من شأن المواطن، وتضعه على رأس الأولويات وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصري.

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محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ

الاستجابة الى 2011 شكوى خلال نوفمبر 

كما اشار محافظ الشرقية إلى أهمية الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة " صوتك مسموع " والتي أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن المحافظة تلقت (41) شكوى خلال شهر نوفمبر الماضي من خلال المبادرة عن طريق رقم الواتس آب ( 01150606783 ) وتم الإستجابة لعدد (38) شكوى بمعدل إنجاز92%.مشيدا بجهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحَّدة بمحافظة الشرقية،للاستجابة لعدد (2011) شكوى خلال شهر نوفمبر الماضي. 

وليد عبدالحميد مدير البوابة الالكترونية 

من جانبه أوضح المهندس وليد عبد الحميد مدير البوابة الإلكترونية ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية أنه يتم تلقي شكاوى المواطنين أولًا بأول عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء  الموضح موقعها على صفحة المحافظة   أو الخط الساخن ( 16528 ) أو من خلال تطبيق في خدمتك على الموبايل لنظامي Android & IOS، والبريد الإلكترونى لمنظومة شكاوى المحافظة الموصح ايضا على الصفحة الخاصة بمحافظة الشرقية   كما يتم تلقي شكاوى المواطنين من خلال الرقم الأرضى الخاص بمحافظة الشرقية 2333391– 055 (ثلاثة خطوط)، وفاكس ( 2369134 /055 ) 

محافظ الشرقية شارك في الجلسة الوطنية للعاملين بقطاع التربية والتعليم

تلقى الشكاوى على واتساب رقم 0127066466

ذلك ومن الممكن حل عرض الشكاوى من خلال الرسائل على الفيس بوك  الموضحة عبر صفحة المحافظة الخاصة بالفيس بوك ويمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور عبر الواتس آب الرسمي للمحافظة ( 01270664666)، مشيرًا إلى أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمحافظة الشرقية تلقت وتعاملت مع (2119) شكوى واستغاثة خلال شهر نوفمبر الماضي، من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى، وقنوات تلقى وتسجيل الشكاوى الأخرى وتمت الاستجابة لـ (2011) شكوى بنسبة (95%)، وفقًا لضوابط الفحص والمراجعة للشكاوى قبل توجيهها للجهات المختصة، وجارٍ استكمال مراجعة وفحص (108) شكوى وطلب، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم بشأنها

 

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الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية المهندس وليدعبدالحميد مدير البوابة الالكترونية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة

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