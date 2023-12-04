الإثنين 04 ديسمبر 2023
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محافظات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ

محافظ الشرقية يتفقد
محافظ الشرقية يتفقد أعمال إنشاء مركز الشبكة الوطنية الموحدة

شدد الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على سرعة الإنتهاء من أعمال انشاء مركز الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام المحافظة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء شبكة للطوارئ والسلامة العامة موحدة ومؤمنة لتأمين المرافق الحيوية بالمحافظات.جاء ذلك خلال تفقده أعمال إنشاء مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام، وذلك لدفع عجلة العمل به والوقوف على أي معوقات تواجه أعمال التنفيذ والعمل على تذليلها لافتتاحه في أسرع وقت والمساهمة في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهـود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصـة وأرواح المواطنين.

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الحفاظ على خصوصية البيانات 

أكد المحافظ أهمية إنشاء المركز والذي يُساهم في الحفاظ على خصوصية البيانات والاتصالات القائمة بين الجهات الإدارية وأجهزة الدولة باستخدام شبكة لاسلكية متطورة لتحقيق السيطرة الكاملة على المعلومات والتعاون الدائم بين كافة الجهات المعنية لتوفير خدمات الطوارئ وتأمين المرافق الهامة وإدارة كافة المخاطر لضمان التعامل اللحظي معها حفاظًا على مقدرات ومكتسبات الدولة والمال العام.

المهندس محمد الصافى السكرتير العام 

ومن جانبه أوضح المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة أن المركز سيتم تجهيزه بأحـدث الوسائل التكنولوجيـة الحديثـة للحفاظ على خصوصية بيانات الدولة وتقليص زمـن الاسـتجابة للأحـداث الطارئة وسرعة التعامل مع الحـوادث والكوارث من خلال منظومـة واحـدة تشارك فيها جميع الوزارات والمحافظات والهيئات.وعلى هامش الزيارة التفقدية لأعمال إنشاء المركز حرص محافظ الشرقية على متابعة سير انتظام العمل بعدد من إدارات الديوان العام وإلتقى بالعاملين بها وأدار معهم حوارًا هادئًا وإستمع إلى الرؤى والمقترحات لتطوير منظومة العمل، مشددًا على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل والإستمرار في تقديم افضل الخدمات للمواطنين هذا وقد رافق المحافظ المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات.

محافظ الشرقية: تكثيف الجهود للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين

اهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

و أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فى وقت سابق  أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية القادمة والتي من المقرر انطلاقها في الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023 باعتبارها واجب وطني على كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري والقانوني ولاستكمال مسيرة التنمية والبناء والمساهمة في صنع مستقبل مشرق للوطن.

 

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الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية سامي معجل السكرتير المساعد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المهندس محمد الصافي السكرتير العام

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