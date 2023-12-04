قناع الخميرة والعسل لتفتيح البشرة في 5 دقائق فقط

تفتيح البشرة من الأمور التي تهتم بها الفتيات كثيرا للحصول على بشرة مميزة وجميلة وخالية من العيوب، ما يزيدهن جمالا.

وتفتيح البشرة عادة يكون من خلال الوصفات الطبيعية لأنها أكثر فاعلية وغير مكلفة على عكس الكريمات الكيميائية التى تضر بجمال البشرة.

قناع الخميرة والعسل لتفتيح البشرة في 5 دقائق

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع الخميرة والعسل لتفتيح البشرة في 5 دقائق.

المكونات:

ملعقة خميرة فورية

2 ملعقة ماء دافئ

نصف ملعقة عسل نحل

الطريقة:

نحضر بولة عميقة ونضع بها الخميرة ونضيف لها الماء الدافئ ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي ناعم يشبه قوام الطحينة.

ثم نترك الخليط مغطى لمدة 5 دقائق.

ثم نقلبه ونضيف له العسل ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.

ثم نفرد طبقة رقيقة من القناع على البشرة فى حركات دائرية برفق.

نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.

ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.

نكرر الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

قناع الخميرة والعسل لتفتيح البشرة في 5 دقائق، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.