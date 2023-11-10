طريقة عمل الفاصوليا البيضاء لغداء سريع واقتصادي

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء، من الأكلات المصرية التي توارثناها عن الأجداد، والفاصوليا البيضاء بالصلصة مع اللحمة وطبق الأرز بالشعرية يحمل بداخل الكثيرين العديد من الذكريات المرتبطة بالطفولة، وبيت العائلة، وطريقة عمل الفاصوليا البيضاء من الوصفات التي تحرص كل زوجة على أن تتعلمها.

وطريقة عمل الفاصوليا البيضاء؛ قد تختلف عن طريقة عمل بقية الخضروات؛ لأنها تحتاج إلى خطوات عديدة، بداية من سلق الفاصوليا أولا، ثم تصفيتها، ثم البدء في طهيها كبقية "الطبيخ" المصري.

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ولكل من تبحث عن طريقة عمل الفاصوليا البيضاء بالصلصة على الطريقة المصرية، نستعرضها بالتفاصيل في السطور التالية.

مكونات عمل الفاصوليا البيضاء:

كوب فاصوليا بيضاء

كوب عصير طماطم

ملعقتين كبيرتين صلصة طماطم

بصلة متوسطة مفرومة

ملعقة سمن أو زيت نباتي

3 فصوص ثوم مفرومة

ملح وفلفل

طريقة عمل الفاصوليا البيضاء:

تغسل الفاصوليا البيضاء جيدا، وتنقع لمدة لا تقل عن 4 ساعات.

في إناء متوسط، يغلى الماء، ثم تضاف الفاصوليا البيضاء بعد نقعها، وتترك حتى تنضج.

تصفى الفاصوليا البيضاء في مصفاة، وتغسل بالماء الجاري.

تشوح البصلة المفرومة مع الزيت على النار، حتى يصفر لونها، ثم يضاف عصير الطماطم، مع إمكانية إضافة القليل من الماء.

تضاف الفاصوليا بعد ذلك، ثم الملح والفلفل والثوم.

تترك لتغلي قليلا، ثم نهديء النار، ونتركها حتى تنضج.

ملحوظة:

يمكنك عمل الفاصوليا البيضاء باللحمة، وفي هذه الحالة، ستضيفي اللحمة بعد تشويح البصلة، وتقلب معها، حتى يتغير لونها وتتحمر، مع إمكانية إضافة ملعقة سمن بلدي كبيرة.

ثم تضاف بقية المكونات بنفس الطريقة والخطوات السابقة.

الفاصوليا البيضاء بالصلصة

طريقة عمل شوربة الفاصوليا

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، وصفة مميزة، لطبق شوربة الفاصوليا الحارق للدهون، كما أن قيمته الغذائية عالية، ومفيد لصحة كل أفراد الأسرة.

مدة التحضير 15

مدة الطهي 30

المكونات:

2 كوب فاصوليا بيضاء مسلوقة

2 + 1/2 كوب مرقة دجاج

كوب طماطم عصير

2 ملعقة صلصلة طماطم

1/3 كوب جزر مفروم

1/3 كوب كرفس مفروم

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة صغيرة ثوم بودر

ملعقة صغيرة بصل بودر

طريقة عمل الفاصوليا:

توضع جميع المكونات في وعاء الشوربة العميق، ثم تغلى على النار مدة ١٥ إلى ٢٠ دقيقة

وبالهنا والشفا.