الإثنين 20 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد السبانخ، تحسن الرؤية وتدعم صحة القلب

السبانخ، فيتو
السبانخ، فيتو

فوائد السبانخ للصحة، عديدة ومهمة، ودائما يوصي خبراء التغذية بضرورة تناول السبانخ، وإعطائها للأطفال، لما تحتوي عليه من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية، تدعم مختلف أجهزة الجسم.

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد السبانخ، تعتمد على ما تحتوي عليه من فيتامينات مهمة، ومعادن ومضادات أكسدة، تستعرضها، في السطور التالية.

فيتامينات A وC وK، والتي تساعد على دعم المناعة والرؤية والصحة العامة.

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الحديد، وهو معدن مهم لتكوين خلايا الدم الحمراء.

حمض الفوليك، وهو فيتامين مهم لنمو الجنين وتطوره.

مضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية الخلايا من التلف.

فوائد السبانخ للصحة

وأشارت الدكتورة هدى، أن السبانخ لها العديد من الفوائد الصحية، التي توضحها فيما يلي:

تحسين الرؤية

السبانخ مصدر جيد للبيتاكاروتين، وهو مركب يمكن أن يتحول إلى فيتامين أ في الجسم، وفيتامين أ ضروري لصحة العين، ويمكن أن يساعد في منع مشاكل الرؤية مثل إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر.

دعم صحة القلب

السبانخ مصدر جيد للألياف والبوتاسيوم، وكلاهما مفيد لصحة القلب. الألياف تساعد على خفض الكوليسترول السيئ (LDL)، بينما يساعد البوتاسيوم على خفض ضغط الدم.

تعزيز المناعة

السبانخ مصدر جيد لفيتامين C، وهو فيتامين مهم لصحة المناعة. فيتامين Cيساعد الجسم على إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تساعد على محاربة العدوى.

دعم الحمل الصحي

السبانخ مصدر جيد لحمض الفوليك، وهو فيتامين مهم لنمو الجنين وتطوره. حمض الفوليك يساعد على منع عيوب الأنبوب العصبي، وهي تشوهات خطيرة يمكن أن تحدث في الأسابيع الأولى من الحمل.

تقوية العظام

السبانخ مصدر جيد للكالسيوم والمغنيسيوم، وكلاهما مهم لصحة العظام. الكالسيوم يساعد على بناء العظام والحفاظ عليها قوية، بينما يساعد المغنيسيوم على امتصاص الكالسيوم.

تقليل خطر الإصابة بالسرطان

السبانخ غني بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف. يعتقد أن مضادات الأكسدة في السبانخ قد تساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والبروستاتا والثدي.

مضاعفات تناول السبانخ

وأوضحت الدكتورة هدى، أنه قد يعاني بعض الأشخاص من مضاعفات سلبية عند تناول السبانخ، مثل الغازات أو الانتفاخ. 

طريقة عمل السبانخ بالكريمة والبروكلي

فتة سبانخ بالكريمة

وتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، الحل الأمثل والسحري لدفع الاطفال إلى تناول السبانخ، وذلك من خلال تقديمها طريقة عمل السبانخ بالكريمة، والتي ستجعل الأطفال يقبلون على تناولها.

مكونات عمل السبانخ بالكريمة والبروكلي

٥٠٠ جرام سبانخ طازجة (يمكنك استخدام المجمّدة)

رأس بروكلي صغير

حبة بصل أحمر، مفروم

فصين ثوم، مدقوقين

٤ أكواب مرق دجاج

١/٢ كوب كريمة الطبخ

ملعقتين كبيرتين زبدة

١/٢ ملعقة صغيرة جوزة الطيب

بشر ليمونة

ملعقة صغيرة ملح

١/٢ ملعقة صغيرة فلفل اسود

١/٤ كوب جبن بارميجان مبشور

طريقة عمل السبانخ بالكريمة والبروكلي

يشوح البصل والثوم في الزبدة بوعاء عميق.

تضاف السبانخ، ثم يقلب الكل على نار هادئة.

في هذه الاثناء يطحن البروكلي مع الجبن البارميجان في محضرة الطعام.

يضاف مزيج البروكلي والجبن للوعاء، ويقلب الكل مع اضافة بشر الليمون.

يتم إضافة المرق تدريجيا مع التقليب، ثم يغطى القدر ويترك على نار هادئة مدة ١٣ دقيقة.

يطحن الكل باستخدام المطحنة الكهربائية، ثم يعاد القدر على النار.

تضاف الكريمة، ويتبل الكل بالملح والفلفل وجوزة الطيب.

تقدم الشوربة بالهنا والشفا.

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