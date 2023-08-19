السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

طريقة عمل البسلة المجمدة، أسرع أكلة للغداء

طريقة البسلة، فيتو
طريقة البسلة، فيتو

طريقة عمل البسلة المجمدة، قد تجدها بعض ستات البيوت، صعبة، أو غير معتادة، في حين أن طريقة عمل البسلة المجمدة، من أسرع طرق الاكلات التي يمكنك تحضيرها لأسرتك في وجبة الغداء.

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل البسلة المجمدة، بخطوات بسيطة وسهلة، ونتيجة مبهرة، ولن يكون هناك أي فرق بينها وبين البسلة الطازجة.

 

مكونات عمل البسلة المجمدة
 

طريقة عمل البسلة المجمدة

كيس بسلة مجمدة
نصف كيلو طماطم معصورة
بصلة متوسطة مفرومة
ملح وفلفل
فصين ثوم مهروسين
معلقتين زيت دوار الشمس

Advertisements

 

خطوات عمل البسلة المجمدة

في قدر على النار، نضع الزيت والبصل، مع التقليب المستمر، حتى يذبل البصل.
عند وصول البصل لمرحلة التحمير الخفيف، بمعنى أن يكون لونه ذهبي فاتح، نضيف كيس البسلة، مع التقليب، ثم نضيف عصير الطماطم، والملح والفلفل، والثوم المهروس.
ونضيف القليل من الماء، ونتركها على نار متوسطة، مع متابعتها.
كلما قلت الصلصة، يمكننا زيادتها بالقليل من الماء.
عندما تقترب من النضج، يمكنك تهدئة النار، حتى تمام النضج.

 

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء

وتعد طريقة عمل الفاصوليا الخضراء، من طرق الخضراوات التي يحبها الكثيرين، وقد تجدها بعض ستات البيوت، أنها صعبة التحضير، في حين أنها بسيطة وسريعة التحضير، والطعم سيذكرك بأيام الطفولة، واكلات الجدة.

وفي السطور التالية، نستعرض طريقة عمل الفاصوليا الخضراء، على أصولها.

مكونات عمل الفاصوليا الخضراء
نصف كيلو فاصوليا خضراء مقطعة
نصف كيلو طماطم معصورة
بصلة متوسطة مفرومة
ملح وفلفل
فصين ثوم مهروسين
معلقتين زيت دوار الشمس

 

خطوات عمل الفاصوليا الخضراء

في قدر على النار، نضع الزيت والبصل والفاصوليا، مع التقليب المستمر، حتى يذبل البصل، وكذلك الفاصوليا.
عند وصول الفاصوليا لمرحلة الذبول، ويتحمر البصل، نضيف عصير الطماطم، والملح والفلفل، والثوم المهروس.
ونضيف القليل من الماء، ونتركها على نار متوسطة، مع متابعتها.
كلما قلت الصلصة، يمكننا زيادتها بالقليل من الماء.
عندما تقترب من النضج، يمكنك تهدئة النار، حتى تمام النضج.

 

طريقة أخرى لعمل الفاصوليا الخضراء
يمكنك تشويح البصل، مع الزيت، وعندما يذبل، ضيفي عصير الطماطم، اتركيه على نار متوسطة؛ حتى يتحول لصلصة "يتسبك".
بعد تسبيك الصلصة ضيفي الفاصوليا الخضراء، مع إضافة كمية من الماء.
ضيفي الملح والفلفل والثوم، واتركيها على نار هادئة، حتى تمام النضج.

 

طريقة تفريز البسلة والفاصوليا
 

تفريز البسلة

وتقدم الشيف ريمو، في السطور التالية، طرق تفريز وتخزين البسلة، والفاصوليا 
ينظف كل صنف من الخضراوات، ويسلق في ماء مغلى لمدة 3 دقائق ويراعى تغطية الوعاء.
ثم يتم تبريدهم تبريدا مفاجئا، من خلال وضعهم في ماء مضاف إليه مكعبات ثلج، فور إخراجهم من الماء الساخن، حتى نقوم بإيقاف عملية الطهي.
بعد ذلك تصفى الخضراوات، وتقسم إلى أكياس محكمة الغلق ومفرغة من الهواء وتوضع في الفريزر.

طريقة عمل المسقعة، باللحمة المفرومة والبشاميل

طريقة عمل المكرونة المحمرة، لذيذة وسهلة واقتصادية


 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

 

طريقة عمل البسلة المجمدة طريقة عمل البسلة بالجزر طريقة عمل البسلة طريقة تفريز البسلة تفريز البسلة بالجزر

مواد متعلقة

طريقة عمل الفراخ المشوية، بتتبيلة مميزة وأطعم من الجاهزة

طريقة عمل المسقعة، لذيذة ومغذية وسهلة التحضير

الأكثر قراءة

خطوة من الأهلي بعد طلب القندوسي فسخ عقده

أحمد القندوسي يوجه صدمة للأهلي

خزينة الزمالك تنتعش بـ 36 مليون جنيه

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث

شاب يذبح طليقته أمام المارة في الفيوم

من المؤبد إلى العفو الرئاسي، كيف خرج أحمد دومة إلى الأسفلت؟

أسعار حفل محمد رمضان في السعودية

الحكومة تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

Advertisements

منوعات

المزيد

عاصفة رعدية تؤخر انطلاق منافسات بطولة العالم لألعاب القوى بالمجر

بيع صقر سعودي في مزاد بـ500 ألف ريال

مقبرة قروش نافقة تثير رعب سكان ولاية ايداهو الأمريكية

امرأة سعودية تطارد قردا اختطف رضيعها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 83.4% مقارنة بالعام الماضي

تعرف على برنامج هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية بكلية المطرية جامعة حلوان

آخر تحديث في سعر الجنيه مقابل الدولار اليوم السبت

على مدار 48 ساعة، ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

تعرضك للحبس وغرامة تصل لـ 200 ألف جنيه.. 10 محظورات للسكك الحديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خلع الحجاب في المنام وعلاقته بالهموم والمشاكل الكثيرة

تفسير رؤية اللؤلؤ في المنام وعلاقته بالسعادة والفرح وزوال الهم والغم

علي جمعة: استخدام زجاجات الخمر الفارغة في الشرب والزينة ليس حراما (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية