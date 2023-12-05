الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

ماجدة خير الله توجه رسالة حزينة لناهد السباعي بعد رحيل والدتها

ناهد السباعي وماجدة
ناهد السباعي وماجدة خير الله، فيتو

وجهت الناقدة ماجدة خير الله نعي للمنتجة ناهد فريد شوقي التي وافتها المنية صباح اليوم الثلاثاء ٥ ديسمبر.

كما وجهت رسالة لابنتها وقالت: قلبي مع الفنانة الشابة ناهد السباعي فقد كانت شديدة الالتصاق بأمها ناهد فريد شوقي، وكانت تتراجع عن الزواج في اللحظات الأخيرة حتى لا تبتعد عنها، كانتا مثل توأم ملتصق.

 

وتابعت عبر حسابها بموقع “فيسبوك”: وقد قابلتهما معا، منذ عامين في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، في ندوة لتكريم المنتجة الكبيرة الراحلة ناهد فريد شوقي، وكانت تتمتع وقتها بكامل لياقتها الذهنية والصحية وتتحدث بوعي عن مشاكل الإنتاج السينمائي والتليفزيوني، تلك المشاكل التي أوقفتها عن استكمال دورها كمنتجه، أتمنى أن تستطيع ناهد السباعي التعايش مع أزمة فراق أقرب الناس إلى قلبها، وتنهمك في العمل وتفكر بشكل مختلف في مستقبلها الفني فهي تتمتع بالموهبة والحضور وقد حصلت على جائزة تمثيل عن دورها  الصعب في فيلم يوم للستات، ولعبت دورا شديد التميز في مسلسل منورة بأهلها، للسيناريست المبدع محمد أمين راضي، والمخرج الكبير مقاما يسري نصر الله، اعرف أن فقدان الأم الصديقة مأساة حقيقية، لن يعوض غيابها مخلوق، ولكن الإنسان يستطيع أن يتعامل ويتعايش مع الألم ويجعل منه، دافعا للاستمرار  في تلك الحياة بكل قسوتها وحنانها.

Advertisements

 

المنتجة ناهد فريد شوقي

والمنتجة ناهد فريد شوقي من مواليد 25 ديسمبر 1950، وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، واخت الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها.

كما أن ابنتها هي الفنانة ناهد السباعي من زوجها المخرج مدحت السباعي.

و قدمت عدة أعمال من خلال شركة الانتاج الخاصة بها والتي تحمل اسمها، منها فيلم (هيستريا) الذي أخرجه عادل أديب وقام ببطولته الفنان أحمد زكي عام 1998، وفيلم (من نظرة عين) للفنانة منى زكي. عملت ناهد كذلك كمشرفة على الانتاج ومنتجة منفذة في مجال الدراما التلفزيونية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المنتجة ناهد فريد شوقي الناقدة ماجدة خير الله مهرجان أسوان لأفلام المرأة ماجدة خير الله ناهد فريد شوقي

مواد متعلقة

نجلة وحش الشاشة وهدى سلطان وابنتها فنانة شهيرة.. 6 معلومات عن المنتجة ناهد فريد شوقي

موعد ومكان صلاة الجنازة على المنتجة ناهد فريد شوقي

الأكثر قراءة

السعودية تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى 3 دول عربية

جثة القذافي شرط للمصالحة في ليبيا، اعرف التفاصيل

حماية المستهلك: 33 حملة مكبرة على مستوى الجمهورية وضبط 4 أطنان سكر

جريمة غامضة تثير مخاوف الأمريكان، رجل يفجر منزله خوفًا من تفتيشه (فيديو)

فوائد البابونج للنساء، يقلل من أعراض انقطاع الطمث

تفسير حلم شرب الماء في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

التضامن: صرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث المنيا

اتفاقية تعاون لدعم استخدام صغار المزارعين لأنظمة الطاقة الشمسية

Advertisements

منوعات

المزيد

فوائد البابونج للنساء، يقلل من أعراض انقطاع الطمث

فوائد الفلفل الألوان، يقوي المناعة ويحمي من الأمراض المزمنة

مات خوفًا، وفاة سائح بعد تأدية أعلى قفزة في العالم

السعودية تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى 3 دول عربية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الثلاثاء 5-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء

سعر النحاس في السوق اليوم الثلاثاء 5-12-2023

المزيد

انفوجراف

قنبلة SPICE-2000.. استخدمها الاحتلال في استهداف قيادي بالجهاد وتدمير منازل غزة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب الماء في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

حصن المسلم، أذكار الصباح مكتوبة كاملة

في 15 نقطة، الأوقاف تعلن حصاد تدريب الأئمة والواعظات خلال عشر سنوات

المزيد
الجريدة الرسمية