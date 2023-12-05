أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع جديد في سعر البصل بسوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الثلاثاء

وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم من 4 جنيهات إلى 7.5 جنيه، سعر الكوسة من 8 إلى 14 جنيهًا، سعر كيلو البصل من 13 إلى 22 جنيهًا، سعر كيلو البطاطس من 9 إلى 15 جنيهًا.

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وبلغ سعر باذنجان رومي من 1.5 إلى 4.5 جنيه، باذنجان بلدي من 3 إلى 4.5 جنيه، جزر بدون عروش من 5 إلى 7 جنيهات، الفاصوليا من 5.5 إلى 8.5 جنيه، باذنجان أبيض من 3.5 إلى 7.5 جنيه، خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل رومي بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، فلفل حامي بلدي من 5 إلى 7 جنيهات، فلفل رومي صوب من 6 إلى 9 جنيهات، فلفل حامي صوب ما بين 7 إلى 15 جنيهًا، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 19 إلى 25 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو الثوم من 40 إلى 70 جنيهًا، سعر خيار بلدي من 9 إلى 10 جنيهات، بسلة من 21 إلى 25 جنيهًا، الملوخية من 9 إلى 11 جنيهًا، خيار صوب من 10 إلى 14 جنيهًا.

وتراوح سعر البامية من 34 إلى 40 جنيهًا، البطاطا من 3.5 إلى 5.5 جنيه، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، سبانخ 8 إلى 11 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، رابطة بصل أخضر نحو 8 جنيهات، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا.

وبلغ سعر كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، ليمون أضاليا من 3 إلى 6 جنيهات، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كرفس نحو 12 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا.

وسجل سعر طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، ليمون بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، خس مر بنحو 3 جنيهات، قلقاس من 10 إلى 13 جنيهًا، قثاء من 5.5 إلى 6.5 جنيه، نعناع نحو 7.5 جنيه.

بلغ سعر قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، سلق سعر 7.5 جنيه، خس من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب سلاطة 8 جنيهات، بروكلي من 10 إلى 12 جنيهًا.