الإثنين 04 ديسمبر 2023
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، 40 جنيهًا أعلى سعر لكيلو البامية في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2023.

 

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

 وسجلت  أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر كيلو الطماطم من 4 جنيهات إلى 7.5 جنيه، سعر الكوسة من 8 إلى 14 جنيهًا، سعر كيلو البصل من 13 إلى 20 جنيهًا،  سعر كيلو البطاطس من 8 إلى 15 جنيهًا.

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وبلغ سعر باذنجان رومي من 2.5 إلى 4.5 جنيه، باذنجان بلدي من 3.5 إلى 5.5 جنيه،  جزر بدون عروش من 5 إلى 9 جنيهات، الفاصوليا من 5 إلى 8 جنيهات، باذنجان أبيض من 3 إلى 7 جنيهات، خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات.

 

وتراوح سعر فلفل رومي بلدي من 6 إلى 8 جنيهات، فلفل حامي بلدي من 4 إلى 8 جنيهات، فلفل رومي صوب من 6 إلى 8 جنيهات،  فلفل حامي صوب ما بين 8 إلى 16 جنيهًا، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 16 إلى 26 جنيهًا.

 

وبلغ سعر كيلو الثوم من 40 إلى 70 جنيهًا، سعر خيار بلدي من 9 إلى 10 جنيهات، بسلة من 20 إلى 22 جنيهًا، الملوخية من 7 إلى 10 جنيهات، خيار صوب من 10 إلى 14 جنيهًا.

 

وتراوح سعر البامية من 34 إلى 40 جنيهًا، البطاطا من 3.5 إلى 5.5 جنيه، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، سبانخ 10 إلى 13 جنيهًا،  كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

 

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، رابطة بصل أخضر نحو 8 جنيهات، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا.

 

وبلغ سعر كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، ليمون أضاليا من 3 إلى 6 جنيهات، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كرفس نحو 12 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا.

 

وسجل سعر طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، ليمون بلدي من 5 إلى 9 جنيهات،  لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، خس مر بنحو 3 جنيهات، قلقاس من 10 إلى 13 جنيهًا، قثاء من 5.5 إلى 6.5 جنيه، نعناع نحو 7.5 جنيه.

 

بلغ سعر قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات،   كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، سلق سعر 7.5 جنيه، خس من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب سلاطة 8 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، بروكلي من 10 إلى 12 جنيهًا.

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أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر الطماطم في سوق العبور

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أسعار الخضراوات اليوم الأحد 3-12-2023 في الدقهلية

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