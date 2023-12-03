الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر الطماطم في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت  أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

 

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

 وسجلت  أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر الكوسة من سعر 8 إلى 14 جنيهًا، سعر كيلو البصل من 13 إلى 20 جنيهًا، سعر كيلو الطماطم من 4 جنيهات إلى 7.5 جنيه، سعر كيلو البطاطس من 8 إلى 15 جنيهًا.

Advertisements

وبلغ سعر باذنجان بلدي من 3.5 إلى 5.5 جنيه،  جزر بدون عروش من 5 إلى 9 جنيهات، الفاصوليا من 5 إلى 8 جنيهات، باذنجان أبيض من 3 إلى 7 جنيهات، باذنجان رومي من 2.5 إلى 4.5 جنيه، خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل رومي بلدي من 6 إلى 8 جنيهات، فلفل حامي بلدي من 4 إلى 8 جنيهات، فلفل رومي صوب من 6 إلى 8 جنيهات،  فلفل حامي صوب ما بين 8 إلى 16 جنيهًا، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 16 إلى 26 جنيهًا.

وبلغ سعر خيار بلدي من 9 إلى 10 جنيهات، بسلة من 20 إلى 22 جنيهًا، الملوخية من 7 إلى 10 جنيهات، سعر كيلو الثوم من 40 إلى 70 جنيهًا، خيار صوب من 10 إلى 14 جنيهًا.

وتراوح سعر البطاطا من 3.5 إلى 5.5 جنيه، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، سبانخ 10 إلى 13 جنيهًا، البامية من 34 إلى 40 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، رابطة بصل أخضر نحو 8 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كرفس نحو 12 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، ليمون أضاليا من 3 إلى 6 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا.

وسجل سعر طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا،  لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، خس مر بنحو 3 جنيهات، قلقاس من 10 إلى 13 جنيهًا، قثاء من 5.5 إلى 6.5 جنيه، نعناع نحو 7.5 جنيه، ليمون بلدي من 5 إلى 9 جنيهات.

بلغ سعر قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، سلق سعر 7.5 جنيه، خس من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب سلاطة 8 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات،  بروكلي من 10 إلى 12 جنيهًا.

txt

أسعار الخضراوات اليوم الأحد 3-12-2023 في الدقهلية

txt

أسعار الخضراوات اليوم الأحد 3-12-2023 في قنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الخضراوات اسعار الخضراوات اليوم أسعار الخضار اسعار الخضر باذنجان رومي سعر الطماطم سعر الكوسة سعر كيلو البصل سعر كيلو البطاطس سعر كيلو الطماطم سوق العبور اليوم

مواد متعلقة

أسعار الخضراوات اليوم، 7 جنيهات أقل سعر لكيلو الكوسة في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر 5 أنواع في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، الفلفل الرومي يسجل 12 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، 7.5 جنيه أقل سعر لكيلو البطاطس في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، 24 جنيهًا أقل سعر لكيلو الثوم في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، 9 جنيهات أعلى سعر لكيلو الكوسة في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض أسعار البصل في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، 9.5 جنيه أعلى سعر لكيلو البطاطس في سوق العبور

الأكثر قراءة

أنفق 50 مليون دولار على حفل زفافه، العريس المليونير مهدد بالسجن 99 عامًا

فيديو مرعب يرصد لحظة مقتل ميكانيكي على يد سمكري في الوايلي

المصريون فى توجو يدلون بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية (صور)

اشتباكات عنيفة بين جيش الاحتلال وحزب الله على حدود لبنان

بيان عاجل من صندوق النقد بشأن برنامج التمويل الخاص بمصر

ضربة جديدة لـ محتكري السكر، ضبط 660 كيلو خلال الساعات الماضية وإحالة المخالفين للنيابة

كأس مصر، تعرف على نتائج قرعة الدور التمهيدي

هبوط جديد لمؤشر الدولار الأمريكي بحركة تعاملات اليوم الاحد

Advertisements

منوعات

المزيد

أنفق 50 مليون دولار على حفل زفافه، العريس المليونير مهدد بالسجن 99 عامًا

قصة صورة رضيع فلسطيني قتله الاحتلال، في مواجهة أكاذيب الصهاينة

الصين تستعد لأول موسم شتاء كامل، مسؤول الصحة: لا توجد أمراض معدية جديدة

سر تعمد الأمير هاري وزوجته التعتيم على أسمائهما الحقيقية

المزيد

خدمات

المزيد

طريقة إيقاف خاصية سجل المواقع بتطبيق فيسبوك

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشمس في المنام وعلاقتها بارتكاب بعض الذنوب والآثام

الجامع الأزهر: الشريعة الإسلامية كفلت حقوق الأبناء في الرعاية الصحية والغذاء

ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية