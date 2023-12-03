أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر الطماطم في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، شهدت أسعار الخضراوات، داخل سوق العبور اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفقًا لآخر تحديث للسعر في السوق.

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

«فيتو» تنشر في السطور التالية أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، وفقًا لآخر تحديث لأسعار في السوق، اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023.

أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

وسجلت أسعار الخضراوات في سوق العبور تباينًا ملحوظًا، حيث تراوح سعر الكوسة من سعر 8 إلى 14 جنيهًا، سعر كيلو البصل من 13 إلى 20 جنيهًا، سعر كيلو الطماطم من 4 جنيهات إلى 7.5 جنيه، سعر كيلو البطاطس من 8 إلى 15 جنيهًا.

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وبلغ سعر باذنجان بلدي من 3.5 إلى 5.5 جنيه، جزر بدون عروش من 5 إلى 9 جنيهات، الفاصوليا من 5 إلى 8 جنيهات، باذنجان أبيض من 3 إلى 7 جنيهات، باذنجان رومي من 2.5 إلى 4.5 جنيه، خس كابوتشي من 3 إلى 4 جنيهات.

وتراوح سعر فلفل رومي بلدي من 6 إلى 8 جنيهات، فلفل حامي بلدي من 4 إلى 8 جنيهات، فلفل رومي صوب من 6 إلى 8 جنيهات، فلفل حامي صوب ما بين 8 إلى 16 جنيهًا، فلفل ألوان «أصفر / أحمر / برتقالي» من 16 إلى 26 جنيهًا.

وبلغ سعر خيار بلدي من 9 إلى 10 جنيهات، بسلة من 20 إلى 22 جنيهًا، الملوخية من 7 إلى 10 جنيهات، سعر كيلو الثوم من 40 إلى 70 جنيهًا، خيار صوب من 10 إلى 14 جنيهًا.

وتراوح سعر البطاطا من 3.5 إلى 5.5 جنيه، قرع عسل سعر من 18 إلى 24 جنيهًا، سبانخ 10 إلى 13 جنيهًا، البامية من 34 إلى 40 جنيهًا، كرات بلغ نحو 7.5 جنيه.

أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور

وعن أسعار الخضار الأخرى في سوق العبور، سجل سعر ليمون حلو من 7 إلى 10 جنيهات، كيلو شبت من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو جرجير من 50 إلى 70 جنيهًا، كيلو كسبرة من 50 إلى 70 جنيهًا، رابطة بصل أخضر نحو 8 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو بقدونس من 50 إلى 70 جنيهًا، البنجر من 3 إلى 5 جنيهات، كرفس فرنسي بنحو 7.5 جنيه، كرفس نحو 12 جنيهًا، طبق روز ميري وزن 250 جرامًا نحو 45 جنيهًا، فجل أحمر من 3 إلى 4 جنيهات، ليمون أضاليا من 3 إلى 6 جنيهات، عيش غراب بـ 80 جنيهًا.

وسجل سعر طبق مرمرية وزن 250 جرامًا بـ 45 جنيهًا، لفت من 1.5 إلى 2.5 جنيه، خس مر بنحو 3 جنيهات، قلقاس من 10 إلى 13 جنيهًا، قثاء من 5.5 إلى 6.5 جنيه، نعناع نحو 7.5 جنيه، ليمون بلدي من 5 إلى 9 جنيهات.

بلغ سعر قرنبيط من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب أحمر نحو 6.5 جنيه، فجل صيني من 3 إلى 5 جنيهات، سلق سعر 7.5 جنيه، خس من 3 إلى 4 جنيهات، كرنب سلاطة 8 جنيهات، كرنب من 2.5 إلى 3.5 جنيه، فينوكيا من 3 إلى 4 جنيهات، بروكلي من 10 إلى 12 جنيهًا.