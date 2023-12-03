من 27 إلى 70 جنيهًا في سوق الجملة، رحلة التحركات السعرية في أسعار الثوم خلال 2023

التحركات السعرية في أسعار الثوم خلال عام 2023، شهد عام 2023 ارتفاعات كبيرة في أسعار الثوم في الأسواق، ليبدأ موسمه بارتفاعات كبيرة مخالفًا بها أسعاره في السنوات الماضية، إذ ارتفعت أسعار الثوم إلى 70 جنيهًا في أسواق الجملة في عام 2023، مقارنة بـ 12 جنيهًا أعلى سعر له في أسواق التجزئة خلال السنوات الماضية.

التحركات السعرية في أسعار الثوم خلال عام 2023، فيتو

الثوم خالف المعتاد والمتوقع خلال عام 2023

التحركات السعرية في أسعار الثوم بالسوق المحلي، بدأت في نهاية شهر أبريل وسط دهشة المواطنين، فالثوم من المحاصيل الزراعية التي تبدأ حصادها في مارس، واعتاد المواطنون على انخفاض أسعار الخضراوات والفاكهة مع زيادة الكميات المطروحة في المواسم، لكن الثوم خالف المعتاد والمتوقع خلال عام 2023.

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عدم تقنين تصدير الثوم السبب في قلة الكميات المطروحة منه في الأسواق

وأرجع خبراء قطاعي الزراعة والتجارة أسباب ارتفاع أسعار الثوم إلى فتح باب التصدير، وهو ليس بالأمر الجديد فالثوم من المحاصيل الزراعية التي لها مرتبة في قائمة صادرات مصر الزراعية، لكن خلال عام 2023 زاد الطلب على إستيراد الثوم المصري من دول عربية وأجنبية، ومع عدم تقنين تصدير الثوم قلت الكميات المطروحة في الأسواق، خاصة مع عزوف عدد كبير من المزارعين عن زراعة الثوم خلال الموسم، وذلك بسبب انخفاض أسعاره في المواسم السابقة.

الثوم احتل المركز السابع في قائمة الصادرات المصرية في الثلاث شهور الأولى من 2023

وسجل حجم الصادرات الزراعية المصرية نحو 2 مليون و506 آلاف طن خلال الفترة من أول يناير حتى أبريل 2023 بزيادة قدرها 230 ألف طن، أي 10% عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث احتلت صادرات مصر من الثوم المركز السابع بإجمالي كمية قدرها 12 الف طن.

التحركات السعرية في أسعار الثوم خلال عام 2023، فيتو

رحلة التحركات السعرية في أسعار الثوم خلال عام 2023

أولًا: رحلة التحركات السعرية في أسعار الثوم خلال عام 2023 تستعرضها فيتو في السطور التالية:

سعر الثوم في الأسواق خلال مايو 2023

في يوم الأحد 14 مايو 2023، ارتفعت أسعار الثوم في الأسواق، ليتراوح سعره في سوق العبور لجملة الخضراوات من 20 إلى 27 جنيهًا، وفي أسواق التجزئة من 33 إلى 40 جنيهًا.

سعر الثوم في الأسواق خلال يوليو 2023

وفي يوم الجمعة 7 يوليو 2023، ارتفعت أسعار الثوم في الأسواق لتصل إلى ٣٠ جنيها للكليو في سوق العبور لجملة الخضراوات، فيما تراوح سعر الثوم في أسواق التجزئة من ٥٠ إلى ٦٠ جنيهًا، حيث تباع ربطة الثوم بسعر يتراوح بين ٢٠ جنيهًا إلى ٢٥ جنيهًا حسب الوزن.

سعر الثوم في الأسواق خلال أغسطس 2023

وفي يوم السبت 26 أغسطس 2023 سجل سعر ثوم أحمر بلدي نحو 80 جنيهًا للكيلو، ثوم بلدي ابيض نحو 70 جنيهًا للكيلو، ثوم صيني بسعر 120 جنيهًا للكيلو، كيلو ثوم أورجانيك بسعر 158 جنيهًا.

سعر الثوم في الأسواق خلال أكتوبر 2023

وتراوح سعر كيلو الثوم في سوق العبور لجملة الخضراوات يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 ما بين 15 جنيهًا إلى 25 جنيهًا، فيما تخطى سعر الثوم الأحمر في بعض الأسواق الـ 80 جنيهًا، أما سعر الثوم الأبيض فيتخطى الـ 70 جنيهًا.

سعر الثوم في الأسواق خلال نوفمبر 2023

وفي يوم الإثنين 13 نوفمبر 2023، تراوحت أسعار الثوم في سوق العبور من 18 إلى 38 جنيهًا،

سعر الثوم في الأسواق خلال ديسمبر 2023

وفي يوم 3 ديسمبر 2023، تراوح سعر الثوم من 40 جنيهًا إلى 70 جنيهًا في سوق العبور لجملة الخضراوات، وفي أسواق التجزئة يتراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 80 جنيهًا، أما سعر الثوم الصيني يصل إلى 160 جنيهًا للكيلو.

التحركات السعرية في أسعار الثوم خلال عام 2023، فيتو

أبرز التصريحات الصحفية بشأن ارتفاع أسعار الثوم خلال عام 2023

ثانيًا: تستعرض فيتو أبرز التصريحات الصحفية بشأن ارتفاع أسعار الثوم خلال عام 2023، في السطور التالية:

زراعة الثوم خلال موسم 2023 كانت أقل من المواسم السابقة

بداية، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن زراعة الثوم خلال موسم 2023 كانت أقل من المواسم السابقة، إذ لا تزيد المساحات التي زرعت ثوم في مصر أكثر من 70 ألف فدان، مشيرًا إلى أن محافظتي المنيا وبني سويف من أكثر محافظات مصر زراعة للثوم، وتبدأ زراعته في شهري سبتمبر وأكتوبر من كل عام، فيما يحصد خلال شهري مارس وأبريل، وأشهر نوعين من الثوم يتم زراعتهم في مصر البلدي، وهو يتميز باللون الأبيض، والثوم الصيني الذي يميل إلى الإحمرار.

25 ألف جنيه فرق سعر فدان الثوم خلال 2023 مقارنة بالموسم السابق

وأوضح أن أسعار الثوم ارتفعت عن العام الماضي، حيث تراوح سعر كيلو الثوم في الحقل بين 4 و6 جنيهات، مقابل سعر من 1.5 و2.5 جنيه خلال الموسم السابق، ويشتري التجار فدان الثوم بسعر يتراوح ما بين 50 و70 ألف جنيه، بينما كان يباع الفدان بسعر يتراوح بين 35 و45 ألف العام الماضي.

ارتفاع أسعار الثوم متأثرة بزيادة الطلب على الشراء وقلة المعروض

أما يحيى السني، رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، فأكد في تصريحات سابقة لـ «فيتو» إن أسعار الثوم ارتفعت هذا العام متأثرة بزيادة الطلب على الشراء مع قلة المعروض من المحصول، بسبب انخفاض محصول الثوم هذا العام بنسبة لا تقل عن 50%، حيث تراجعت المساحات المنزرعة بالثوم، مضيفًا أن الثوم من المحاصيل المهمة التي تزرع في جميع محافظات مصر، ومتوفر على مدار العام في الأسواق محليًا.

الثوم المصري عليه طلب متزايد للتصدير للخارج

وأشار «السني» إلى أن الثوم المصري عليه طلب متزايد للتصدير للخارج، حيث تصدر مصر الفائض عن احتياجات الشعب، لدول عدة عربية وأجنبية منها المملكة العربية، السعودية، السويد، والبرازيل، وتايوان، وكندا، والولايات المتحدة، وماليزيا، وفيتنام، وروسيا، وبنجلاديش، وباكستان.

عام 2024 سيشهد انخفاضات كبيرة في سعر الثوم لهذه الأسباب

وتوقع رئيس شعبة الخضراوات انخفاض أسعار الثوم خلال 2024، قائلًا إن عام 2024 سيشهد انخفاضات في أسعار الثوم لأقل من مستواه، لأن المزارعين يقومون بزراعة المحاصيل التي شهدت ارتفاعًا في الأسعار خلال الموسم السابق، وعليه ستزيد المساحات المنزرعة من الثوم خلال موسم 2024، فيزيد المعروض من المحصول أكثر من الطلب فتنخفض أسعار السلعة لأقل من تكلفتها.

التحركات السعرية في أسعار الثوم خلال عام 2023، فيتو

عدد من المواطنين قاموا بتخزين الثوم عند طرح المحصول في شهر مارس الماضي

أما حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، فأوضح في تصريحات سابقة لـ «فيتو» إن سعر الثوم ارتفع خلال عام 2023 بسبب قلة الكميات المنزرعة ثوم خلال الموسم السابق، وهذا لا يعني أنه يوجد نقص أو ندرة في الكميات بصفة عامة، خاصة وأن عدد من المواطنين قاموا بتخزين الثوم عند طرح المحصول في شهر مارس الماضي، إضافة إلى وجود الثوم في الأسواق لكن أسعاره مرتفعة.

الثوم متوفر في الأسواق ولكن الأسعار المرتفعة وفقًا لآليات العرض والطلب

وأوضح «النجيب» أنه يجب التفرقة بين نقص الكميات المعروضة، وتواجد السلعة ولكن بسعر مرتفع، إذ تتحكم آليات العرض والطلب في تحديد أسعار السلع، والأهم هو وجود السلعة في الأسواق، والمواطنين مطالبون بشراء السلع بكميات حسب الاحتياج اليومي، وليس للتخزين لأشهر مقبلة، الثوم متوفر في الأسواق ولكن أسعار المرتفعة وفقًا لآليات العرض والطلب.

الثوم ليس مؤثرًا على ميزانية الأسرة مقارنة بالسلع الأخرى لهذه الأسباب

وأشار «النجيب» إلى أن الثوم من السلع غير مؤثرة على ميزانية الأسرة المصرية مقارنة بسلع أخرى، إذ يباع الثوم في أسواق التجزئة بالربطة التي قد تحتوي على حسب الحجم ربع كيلو ثوم، وهذه الرابطة تستطيع أن توفر الثوم في المنزل لمدة تزيد عن الشهر، إضافة إلى وجود بدائل للثوم للحصول على النكهة، التي منها الثوم البودر والمجفف.

أسعار الثوم ستنخفض مع طرح محصول العروة الجديدة

وأوضح أن أسعار الثوم ستنخفض مع طرح محصول العروة الجديدة، وبالرغم من ارتفاع سعر الثوم إلا أن الكميات المطروحة في الأسواق تكفي إحتياجات المصريين لشهور طويلة، ولا يوجد ما يثير القلق بشأن نقص الثوم وأو ندرته في الأسواق.