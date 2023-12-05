الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

أكاديمية الفنون تستضيف مؤتمر الإبداع فى مواجهة العنف بقاعة ثروت عكاشة اليوم

أكاديمية الفنون،
أكاديمية الفنون، فيتو

تستضيف أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، في تمام الثالثة عصر اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر الجاري، مؤتمر اليوم الواحد "الابداع فى مواجهة العنف.. المرأة والفنون"، والذى تنظمه لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومى للمرأة ضمن فعاليات حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة.

الإبداع في مواجهة العنف 


يقام المؤتمر تحت إشراف الدكتورة رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفنى، وذلك بقاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون بالهرم. 

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المؤتمر العلمي الدولي السابع 

وفي سياق آخر، تعقد أكاديمية الفنون المؤتمر العلمي الدولي السابع تحت عنوان "تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسة الفنية والبحث الأكاديمي.. ما بين تحديات المنافسة والإمكانيات المضافة" والذي سيتم في مايو 2024، وسيبث (ON Line)، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.
وأكدت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ورئيس المؤتمر أن ذلك الحدث الدولي في دورته المقبلة يتماس مع ما تصبو إليه مصر من تطلعات في ضوء الجمهورية الجديدة ويتسق مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، فضلًا عن كونه يتواكب مع الثورة العلمية والتكنولوجية العالمية، ولا سيما في مختلف مجالات الفنون.

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الدكتورة رانيا يحيي أكاديمية الفنون الدكتورة غادة جبارة المجلس القومي للمرأة المعهد العالي للنقد الفني

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