يناقش تأثير الذكاء الاصطناعي، تفاصيل المؤتمر العلمي السابع بأكاديمية الفنون

تعقد أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، المؤتمر العلمي الدولي السابع تحت عنوان "تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسة الفنية والبحث الأكاديمي.. ما بين تحديات المنافسة والإمكانيات المضافة" والذي سيتم في مايو 2024، وسيبث (ON Line)، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

أكاديمية الفنون

وأكدت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ورئيس المؤتمر أن ذلك الحدث الدولي في دورته المقبلة يتماس مع ما تصبو إليه مصر من تطلعات في ضوء الجمهورية الجديدة ويتسق مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، فضلًا عن كونه يتواكب مع الثورة العلمية والتكنولوجية العالمية، ولا سيما في مختلف مجالات الفنون.

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وأضافت جبارة أن المؤتمر يهدف إلى استكشاف كيفية تغيير أساليب البحث الأكاديمي في مجالات الفنون المختلفة باستخدام التقنيات الذكية، وكيفية تطوير منهجيات جديدة للدراسات والأبحاث.

بالإضافة إلى العمل على تبادل الخبرات والأفكار حول إمكانية صناعة الفنون من خلال الذكاء الاصطناعي، وكيفية الاستفادة منها بشكل إيجابي في تطوير الممارسة الفنية.

مؤتمر تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسة الفنية

يذكر أن هذا المؤتمر تدور أبحاثه حول عشرة محاور رئيسية، هي:

1-الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما.

2-التطبيقات الذكية في المسرح.

3-تأثير الذكاء الاصطناعي في الفنون الشعبية.

4-تطبيقات الذكاء الاصطناعي في فنون الطفل.

5-التحليل الفني والذكاء الاصطناعي.

6-تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الموسيقى.

7- تطوير أدوات النقد الفني باستخدام الذكاء الاصطناعي.

8-تعليم الرقص والباليه باستخدام الذكاء الاصطناعي.

9-تأثير الذكاء الاصطناعي في فهم وتحليل الأعمال الأدبية.

10- تأثير الذكاء الاصطناعي على ترجمة الآداب والفنون والوسائط الفنية.

وحددت أكاديمية الفنون اخر موعد لتلقي الملخصات 1 فبراير 2024، فيما يكون اخر موعد لتلقي الابحاث 1 أبريل 2024، ويتم تلقي الأبحاث عبر البريد الالكتروني isc@aoa.edu.eg .