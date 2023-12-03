الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

يناقش تأثير الذكاء الاصطناعي، تفاصيل المؤتمر العلمي السابع بأكاديمية الفنون

المؤتمر العلمي السابع
المؤتمر العلمي السابع بأكاديمية الفنون، فيتو

تعقد أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، المؤتمر العلمي الدولي السابع تحت عنوان "تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسة الفنية والبحث الأكاديمي.. ما بين تحديات المنافسة والإمكانيات المضافة" والذي سيتم في مايو 2024، وسيبث (ON Line)، وذلك تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني. 

أكاديمية الفنون 

وأكدت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون ورئيس المؤتمر أن ذلك الحدث الدولي في دورته المقبلة يتماس مع ما تصبو إليه مصر من تطلعات في ضوء الجمهورية الجديدة ويتسق مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، فضلًا عن كونه يتواكب مع الثورة العلمية والتكنولوجية العالمية، ولا سيما في مختلف مجالات الفنون.

Advertisements

وأضافت جبارة أن المؤتمر يهدف إلى استكشاف كيفية تغيير أساليب البحث الأكاديمي في مجالات الفنون المختلفة باستخدام التقنيات الذكية، وكيفية تطوير منهجيات جديدة للدراسات والأبحاث.

بالإضافة إلى العمل على تبادل الخبرات والأفكار حول إمكانية صناعة الفنون من خلال الذكاء الاصطناعي، وكيفية الاستفادة منها بشكل إيجابي في تطوير الممارسة الفنية.

مؤتمر تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسة الفنية 

يذكر أن هذا المؤتمر تدور أبحاثه حول عشرة محاور رئيسية، هي:    

1-الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما.

2-التطبيقات الذكية في المسرح.

3-تأثير الذكاء الاصطناعي في الفنون الشعبية.

4-تطبيقات الذكاء الاصطناعي في فنون الطفل.

5-التحليل الفني والذكاء الاصطناعي.

6-تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الموسيقى.

7- تطوير أدوات النقد الفني باستخدام الذكاء الاصطناعي.

8-تعليم الرقص والباليه باستخدام الذكاء الاصطناعي.

9-تأثير الذكاء الاصطناعي في فهم وتحليل الأعمال الأدبية.

10- تأثير الذكاء الاصطناعي على ترجمة الآداب والفنون والوسائط الفنية. 

وحددت أكاديمية الفنون اخر موعد لتلقي الملخصات 1 فبراير 2024، فيما يكون اخر موعد لتلقي الابحاث 1 أبريل 2024، ويتم تلقي الأبحاث عبر البريد الالكتروني isc@aoa.edu.eg

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أكاديمية الفنون الدكتورة غادة جبارة فعاليات أكاديمية الفنون وزيرة الثقافة

مواد متعلقة

أكاديمية الفنون تشارك في الملتقى التنسيقي لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة (صور)

رئيس أكاديمية الفنون تشهد ختام مهرجان فنون الأداء، وهذه قائمة الجوائز (صور)

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

النجمة التي هوت.. مذيعة العربية رشا نبيل تثير الغضب.. تغازل الاحتلال وتتبنى وجهة النظر الإسرائيلية.. تهاجم المقاومة الفلسطينية.. والصحف العبرية تمتدحها

مشاهدة لقاء ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي بث مباشر

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي بدون غرامة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

علاء مبارك يحذر الاحتلال من المقاومة الفلسطينية: إسرائيل ستواجه أجيالًا أشد عنفًا

أسعار الدواجن والبيض اليوم، ارتفاع سعر الفراخ البيضاء وانخفاض الكتكوت بالأسواق

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

Advertisements

منوعات

المزيد

ابتكار جديد مستوحى من الأخطبوط

على ارتفاع 3000 متر فوق سطح البحر، ثورة أكبر بركان في أوروبا

أنفق 50 مليون دولار على حفل زفافه، العريس المليونير مهدد بالسجن 99 عامًا

قصة صورة رضيع فلسطيني قتله الاحتلال، في مواجهة أكاذيب الصهاينة

المزيد

خدمات

المزيد

طريقة إيقاف خاصية سجل المواقع بتطبيق فيسبوك

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

المزيد

انفوجراف

مواعيد الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح، نص أذكار الصباح من القرآن والسنة

الإمام الأكبر: الأزهر مهموم بقضايا الإنسانية جمعاء وعلى رأسها فلسطين

تفسير رؤية الشمس في المنام وعلاقتها بارتكاب بعض الذنوب والآثام

المزيد
الجريدة الرسمية