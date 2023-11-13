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ثقافة وفنون

رئيس أكاديمية الفنون تشهد ختام مهرجان فنون الأداء، وهذه قائمة الجوائز (صور)

الدكتورة غادة جبارة
الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، فيتو

شهدت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، مساء أمس الأحد، حفل ختام مهرجان فنون الأداء الدورة الثالثة، والتي حملت اسم المنولوجست المصري محمود شكوكو، بالمعهد العالي للفنون الشعبية. 

حفل ختام مهرجان فنون الأداء 

وبدأ حفل الختام فعالياته بالسلام الجمهوري، ثم قدم طلاب المعهد اسكتش غنائي للمطربة ليلى مراد بعنوان "اللي يقدر على قلبي" إخراج عادل مهران، وفيلم قصير تناول فعاليات المهرجان ولقطات من العروض المسرحية التى قدمت على مسرح نهاد صليحة المكشوف.

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المعهد العالي للفنون الشعبية 

وأعربت الدكتور سمر سعيد عميد المعهد العالى للفنون الشعبية عن سعادتها بما يقدمه أبناء المعهد من أعمال تعكس مدى موهبتهم، وتميزهم الفني، مضيفة أن كل دورة يقيمها المعهد تحمل طابع خاص يميزها وأهم ما ميز دورة هذا العام هو حرص الطلاب وترابطهم بهدف ظهور المهرجان بصورة مشرفة.

وعلى جانب آخر، أكدت الدكتورة سامية حبيب رئيس لجنة تحكيم المهرجان أنه على مدار ستة أيام امتعنا طلاب معهد الفنون الشعبية بباقة من الأعمال المميزة، مضيفة أن هذا ليس بالجديد على طلاب أكاديمية الفنون تلك الأكاديمية المتميزة والمتفردة على مستوى الشرق الأوسط.

جوائز مهرجان فنون الأداء 

و أعلن المخرج إبراهيم فخر عن جوائز المهرجان موضحا أن لجنة تحكيم  المهرجان هذا العام، قدمت ثلاث جوائز خاصة بها حيث ارتأت اللجنة ضرورة منحهم وأوصت بأهمية وجودهم فى الدورات التالية وهم جائزة أفضل موسيقى تصويرية والتي ذهبت للطالب اسلام صالح عن عرض "حديث الصباح والمساء" جائزة التأليف وحصل عليها الطالب حسن علي عن عرض "مهرجان بكين" واخيرا جائزة أفضل بوستر وفاز بها الطالب عبده بكر عن بوستر العرض المسرحي "مهرجان بكين"

وعلى جانب آخر حصل على جائزة أفضل ديكور مسرحي الطالبة آية إيهاب عن ديكور مسرحية "الغجري" وحصل على جائزة أفضل أزياء ومكياج الطالب محمد شاكر عن عرض "حديث الصباح والمساء" وذهبت جائزة أفضل استعراضات وتعبير حركي للطالب عبد الرحمن طه.

وأعلن الفنان حسام داغر عن جوائز التمثيل حيث حصدت الطالبة منة توفيق على جائزة افضل ممثلة دور ثان، وحصل على جائزة افضل ممثل دور ثاني مناصفة كلا من منير سليمان ومحمد المغازى، فى حين ذهبت جائزة أفضل ممثلة دور أول مناصفة بين كلا من روان عادل ورؤيا الديدي وجائزة أفضل ممثل دور اول فقد ذهبت مناصفة بين كلا من عاصم تركي وزياد محمد واخيرا حصل على جائزة أفضل مخرج الطالب محمد شاكر عن عرض "حديث الصباح والمساء". 

وأعلنت الدكتورة سامية حبيب عن جائزة أفضل عرض مسرحي والتي حصل عليها عرض "مهرجان بكين ". 

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