طب الأطفال، تكشف أسباب توقف نمو الأطفال وما علاقة الغدة النخامية

قالت راندا إسماعيل خلف، أستاذ مساعد طب الأطفال بجامعة عين شمس، إن الآباء والأمهات قادرون على ملاحظة مراحل نمو أطفالهم منذ ولادتهم حتى مرحلة المراهقة، وفى حالة وجود خلل فى نمو الأطفال يجب الذهاب إلى الطبيب وإجراء العديد من الفحوصات ومعرفة التشخيص لنقص هرمون النمو، والعمل على حلها بشكل سريع، قبل وصول الطفل إلى مرحلة البلوغ.

وأوضحت راندا إسماعيل خلف، أستاذ مساعد طب الأطفال بجامعة عين شمس، خلال مداخلة هاتفية بفضائية “DMC”، أن الغدة النخامية هى المسئولة عن نمو الأطفال حيث تقوم بإفراز هرمون النمو واكتمال مراحل النمو بشكل سليم، لافتة إلى أن مشكلات النمو يمكن أن تكون وراثية، بالإضافة إلى إصابة الطفل بأمراض مزمنة أو ومشاكل التغذية واضطرابات الغدد الصماء، نتيجة زواج الأقارب.

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وتابعت راندا إسماعيل خلف، أستاذ مساعد طب الأطفال بجامعة عين شمس، أن أسباب نقص هرمون النمو عادة ما تكون وراثية، وأخرى تكون بأسباب مرضية، تصيب الغدة النخامية، مشددة على أن هرمون النمو يبدأ في التأثير على الأطفال بعد مرور أول عامين.

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