الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بعدة مناطق بقطاع غزة

قوات جيش الاحتلال
قوات جيش الاحتلال تقتحم قرى غزة، فيتو

غزة الآن ، أصيب فجر اليوم الثلاثاء، ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، فيما تم اعتقال 12 آخرين بينهم عمال من غزة خلال مداهمات في بلدات الدوحة وارطاس وواد النيص.

وأفاد مصدر أمني بأن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال لمخيم الدهيشة، حيث أطلقت تلك القوات الرصاص الحي وقنابل الغاز السام والصوت بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي (17 و44 و42 عاما)، في الحوض واليد والوجه، ونقلوا إلى أحد المستشفيات في بيت لحم لتلقي العلاج.

Advertisements

وأشار المصدر إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت في بلدة الدوحة غربا مدير مدرسة الخلفاء الراشدين في البلدة محمود جوابرة في الخمسينيات من عمره، بينما داهمت مبنى دائرة السير وعددا من المطابع وعبثت بمحتوياتها.

وفي قرية ارطاس جنوبا تم اعتقال لؤي شلش بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه.

 واعتقلت قوات الاحتلال عشرة عمال من قطاع غزة بعد ان داهمت مكان سكناهم في مقر جمعية واد النيص الخيرية في قرية واد النيص جنوبا.

اعتقال فتاة فى رام الله

من جانب آخر وثقت وسائل إعلام فلسطينية لحظة قيام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتقال فتاة بعد اقتحامها بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن قوات الاحتلال أوقفت سيارة إسعاف وتم تفتيشها في محيط مستشفى الأمل بمدينة جنين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف هجماتها على خان يونس


وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من حدة القصف على مناطق في جنوب القطاع، حيث تعرض غرب مدينة خان يونس ليل الإثنين الثلاثاء إلى قصف عنيف، بحسب مراسل العربية/الحدث.

الاتصالات مقطوعة

وقال سكان وصحفيون إن إسرائيل شنت غارات جوية مكثفة على جنوب قطاع غزة يوم الإثنين مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، بعضهم في المناطق التي طلبت إسرائيل من السكان الاحتماء بها.

في موازاة ذلك أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" انقطاع الاتصال بالهاتف والإنترنت في عموم غزة، مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في اتجاه جنوب القطاع.

وفي وقت سابق أمس الإثنين، أمرت إسرائيل السكان بمغادرة مناطق من خان يونس. لكن السكان قالوا إن المناطق التي طُلب منهم الذهاب إليها تتعرض لإطلاق النار أيضًا.

لحظة اعتقال فتاة بعد اقتحام بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله (فيديو)

بتهمة التجسس لصالح كوبا، اعتقال سفير أمريكي سابق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مخيم الدهيشة بيت لحم غزة بلدة الدوحة مدرسة الخلفاء الراشدين قنابل الغاز السام الرصاص الحي

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يعلن مقتل وإصابة 7 عسكريين بينهم ضابط في المعارك الدائرة بقطاع غزة

"وول ستريت جورنال": إسرائيل تدرس غمر أنفاق غزة بمياه البحر

لحظة اعتقال فتاة بعد اقتحام بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله (فيديو)

بتهمة التجسس لصالح كوبا، اعتقال سفير أمريكي سابق

الأكثر قراءة

لحظة وقوع انفجار ضخم يهز إحدى ضواحي واشنطن (فيديو)

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بعدة مناطق بقطاع غزة

موقف الإسلام من العنصرية.. الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي شبهات وردود، اليوم

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 5 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

خبير: البورصة المصرية تقاوم في ظل اتساع نطاق الحرب بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي

يحيى الفخراني: أقدم دور الجد مع أحفاده في "عتبات البهجة" رمضان 2024

رئيس جامعة جنوب الوادى يشهد انطلاق فعاليات اليوم العلمى الثانى لكلية التمريض

الطبيب الفنان محمد غنيم في "ذكريات" على شاشة نايل لايف، غدا الأربعاء

Advertisements

منوعات

المزيد

لحظة وقوع انفجار ضخم يهز إحدى ضواحي واشنطن (فيديو)

الدقيق مثل المخدرات، وأوقية القهوة بـ11 دولارًا، وحش الغلاء يلتهم الفلسطينيين في غزة

الصحة العالمية: اضطررنا إلى نقل إمدادات طبية من مستودع جنوب غزة

وائل غنيم يواصل الدفاع عن إسرائيل وويجز يلقنه درسًا في العروبة على تويتر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 4-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 4-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 4-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تألق لا يتوقف.. أرقام محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 5 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 5 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 5 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية