لحظة اعتقال فتاة بعد اقتحام بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله (فيديو)

غزة الآن، وثقت وسائل إعلام فلسطينية لحظة قيام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتقال فتاة بعد اقتحامها بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن قوات الاحتلال أوقفت سيارة إسعاف وتم تفتيشها في محيط مستشفى الأمل بمدينة جنين.

#عاجل| قوات الاحتلال تعتقل فتاة بعد اقتحام بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله pic.twitter.com/RNbOGytwKT — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 4, 2023

قوات الاحتلال الإسرائيلي تكثف هجماتها على خان يونس

وكثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي من حدة القصف على مناطق في جنوب القطاع، حيث تعرض غرب مدينة خان يونس ليل الإثنين الثلاثاء إلى قصف عنيف، بحسب مراسل العربية/الحدث.

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الاتصالات مقطوعة

وقال سكان وصحفيون إن إسرائيل شنت غارات جوية مكثفة على جنوب قطاع غزة يوم الإثنين مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، بعضهم في المناطق التي طلبت إسرائيل من السكان الاحتماء بها.

في موازاة ذلك أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" انقطاع الاتصال بالهاتف والإنترنت في عموم غزة، مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في اتجاه جنوب القطاع.

وفي وقت سابق أمس الإثنين، أمرت إسرائيل السكان بمغادرة مناطق من خان يونس. لكن السكان قالوا إن المناطق التي طُلب منهم الذهاب إليها تتعرض لإطلاق النار أيضًا.

خريطة إسرائيلية

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي خريطة على منصة إكس للتواصل الاجتماعي تحدد نحو رُبع مدينة خان يونس باللون الأصفر الذي يشير إلى المناطق التي لا بد من إخلائها.

وشملت الخريطة ثلاثة أسهم تشير إلى الجنوب والغرب، مما يعني مطالبة السكان بالتحرك باتجاه البحر المتوسط ومدينة رفح بالقرب من الحدود المصرية.

وحزم سكان مدينة خان يونس في غزة أمتعتهم وتوجهوا نحو رفح. وكان معظمهم يسيرون على الأقدام مرورا بالمباني المدمرة.

إخلاء مستودعات الصحة العالمية

بدوره، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن الجيش الإسرائيلي أبلغ المنظمة بضرورة نقل إمداداتها من مستودعين طبيين تابعين لها في جنوب غزة خلال 24 ساعة، لأن العمليات العسكرية ستحول دون القدرة على استخدامهما.

وناشد جيبريسوس إسرائيل سحب الأمر واتخاذ "كل الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الإنسانية".