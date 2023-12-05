الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

يحيى الفخراني: أقدم دور الجد مع أحفاده في "عتبات البهجة" رمضان 2024

يحيي الفخراني، فيتو
يحيي الفخراني، فيتو

أعلن الفنان القدير يحيى الفخراني، تفاصيل مشاركته في رمضان 2024، قائلا إنه سيقدم مسلسلًا دراميًّا بعنوان "عتبات البهجة" في موسم رمضان 2024، من تأليف الدكتور مدحت العدل، وإخراج مجدي أبو عميرة.

 

وأضاف "الفخراني"، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء" أن المخرج مجدي أبو عميرة رجل مخلص في عمله للغاية، ومناسب للغاية للعمل الذي كتبه الدكتور مدحت العدل، والإطار العام للمسلسل اجتماعي إنساني، ويتعلق بالجد وأحفاده.

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ولفت أن المسلسل يتكون من 15 حلقة وما كتب عنه حتى الآن 7 حلقات، ويعتمد على الرواية الأصل، وتعمد أن ينتهي من العمل مبكرًا حتى يحدث ضغط مع قرب حلول شهر رمضان.


 ويستعد النجم الكبير يحيى الفخراني للعودة للدراما الرمضانية من جديد، وذلك من خلال مسلسل "عتبات البهجة"، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2024.

 

مسلسل عتبات البهجة 

مسلسل يحيى الفخراني الجديد مأخوذ عن رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد، ومن المقرر أن يقدم السيناريو والحوار السيناريست مدحت العدل، ويخرجه مجدي أبو عميرة، ومن إنتاج شركة العدل جروب، وينتمي إلى مسلسلات الـ 15 حلقة. 

 

مسلسل يحيى الفخراني الجديد 

ويعود بذلك يحيى الفخراني لدراما رمضان بعد غياب دام العاميين الماضيين، حيث كانت آخر أعماله في الدراما مسلسل نجيب زاهي زركش والذي عرض في موسم دراما رمضان 2021، وحقق نجاحًا كبيرًا. 

 

يحيى الفخراني

ومسلسل نجيب زاهي زركش بطولة يحيى الفخراني، أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخراني.

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