آخرهم عبد الغفور، فنانون توفوا في حوادث سير.. عمر خورشيد وأسمهان ومخلص البحيري من مصر، وجورج الراسي وياسر المصري من لبنان والأردن

أشرف عبد الغفور، تعددت حالات الموت بسبب حوادث السير في الوسط الفني، وكان آخرهم الفنان القدير أشرف عبد الغفور، الذي غيبه الموت بسبب حادث سير، وهو ما ترك حزنًا شديدًا في قلوب محبيه وأصدقائه وأسرته.

وفتحت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث سير بأكتوبر، وتستمع النيابة العامة إلى المتهم بالتسبب في الحادث وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر، وكان في طريقه إلى منزله.

وكلفت النيابة العامة مهندسًا فنيًّا بمرور الجيزة لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور، والتى أدت إلى وفاته وإصابة زوجته بإصابات بالغة.

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ولم يكن الفنان الراحل وحده هو من لقي حتفه في حادث سير مأساوي، حيث سبقه عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، أبرزهم:

جورج الراسي

لقي الفنان اللبناني جورج الراسي مصرعه، يوم 27 أغسطس الماضي، بعد تعرضه لحادث سير على الطريق الدولي بين سوريا ولبنان، حيث اصطدمت سيارته بحاجز خرساني وسط الطريق أثناء عودته من حفل أحياها في دمشق، ورحل عن عمر ناهز الـ39 عامًا.

ياسر المصري

لقي الفنان الأردني ياسر المصري، مصرعه إثر حادث سير مروع بمحافظة الزرقاء، عام ٢٠١٨، وتوفي بعد لحظات من وصوله إلى المستشفى، وانهالت ردود أفعال أصدقائه من الوسط الفني بمصر والأردن معبرين عن بالغ الحزن والأسى له ولأسرته.



مخلص البحيري

رحل الفنان مخلص البحيري عن عالمنا في أغسطس 2001، ففي هذا اليوم استقل الفنان مخلص البحيري سيارته، متجهًا لقضاء عطلته الصيفية بالساحل الشمالي، وكانت معه زوجته وابنته الكبرى وابنه الأصغر، وشقيقة زوجته، واعترضت طريقه سيارة أجرة، ولم يستطع وقتها "البحيري" تفاديها، وانقلبت سيارته عدة مرات، فرحل عن الحياة هو وزوجته ونجله، بعد كل محاولات إنقاذهم.

عمر خورشيد

امتلأت حياة الفنان عمر خورشيد بالكثير من الأحداث والمغامرات والزيجات، وانتهت حياته بحادث سيارة مأساوي عام ١٩٨٢، حيث اصطدمت سيارته بعمود إنارة، تسبب في انقلاب السيارة، ليفارق الحياة عن عمر الأربعين، وقيد الحادث ضد مجهول، وبهذا الحادث خسر الفن المصري والعربي فنانًا من طراز فريد.

أسمهان

تعرضت النجمة أسمهان لحادث سير مميت أثناء سفرها إلى مدينة "رأس البر" لقضاء بعض الراحة، وذلك أثناء عملها في فيلم غرام وانتقام، استأذنت من منتج الفيلم الممثل يوسف وهبي، ولكن يشاء القدر بأن السيارة تسقط في "الترعة" في مدينة طلخا.