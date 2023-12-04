الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

عايدة فهمي: تتلمذت على يد الراحل أشرف عبد الغفور وابنته ريهام ينطبق عليها «ابن الوز عوام»

ريهام وأشرف عبد الغفور،
ريهام وأشرف عبد الغفور، فيتو

تحدثت الفنانة عايدة فهمي عن علاقتها بالفنان الراحل أشرف عبد الغفور وابنته الفنانة ريهام عبد الغفور.. 

وقالت: ريهام عبد الغفور فنانة رائعة وأكثر من ينطبق عليها مثل "ابن الوز عوام".

وتابعت خلال تصريحات تلفزيونية: أنها تتلمذت على يد الفنان الراحل أشرف عبد الغفور في الإذاعة والتلفزيون وتعلمت منه أشياءً كثيرة وهو قدوة بالنسبة لها ولأشخاص كثيرون كما أن ابنته ريهام عبد الغفور موهوبة مثل والدها.

أشرف عبد الغفور

يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور شغل منصب نقيب المهن التمثيلية من عام 2012 إلى عام 2015، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل عام 1963، وكان رئيسًا للجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح في دورته الأخيرة.

Advertisements

ومن أعماله المسرحية "جلفدان هانم، سليمان الحلبي، ثلاث ليال، النار والزيتون، الملك لير"، ومن أعماله فى السينما: "الشيطان، رجال في المصيدة، بلا رحمة، دعوة للحياة، صوت الحب، الشوارع الخلفية، لا شيء يهم".

ومن أشهر المسلسلات التليفزيونية التى شارك فيها "القاهرة والناس، فارس بلا جواد، حضرة المتهم أبي، يتربى في عزو، جبل الحلال"، ومن أدواره التاريخية والدينية من خلال الدراما التليفزيونية "محمد رسول الله، عظماء في التاريخ، أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت «الليالي المحمدية» وحلقات برنامج «أسماء الله الحسنى».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

أشرف عبد الغفور الفنانة عايدة فهمي الفنانة حنان مطاوع ريهام عبد الغفور

مواد متعلقة

النيابة توجه تهمة القتل الخطأ للمتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

موعد ومكان عزاء الفنان أشرف عبد الغفور

الأكثر قراءة

تزويد غزة بالإنترنت من فوق سطح عمارة في القاهرة، قصة مبادرة مصرية أصبحت حديث العالم

تعرف على أبرز اللاعبين المستبعدين من قائمة الأهلي بمونديال الأندية

وزير الرياضة عن انتقال نجله لبلدية المحلة: "يشق طريقه بمفرده ومبحبش الواسطة"

اعترافات صادمة لـ كروان مشاكل بعد القبض عليه

انتشار مرض خطير ومعدٍ بين جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

النيابة توجه تهمة القتل الخطأ للمتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

بزيادة تصل لـ 35 جنيهًا، ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية عرض مستمر، و8 شركات تعلن زيادة جديدة في أسعار منتجاتها في ديسمبر

أشرف صبحي يكشف كواليس إنقاذ الكرة المصرية من الإيقاف

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 5-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

وزير الرياضة عن انتقال نجله لبلدية المحلة: "يشق طريقه بمفرده ومبحبش الواسطة"

أفيشات دعائية للجزء الثاني من فيلم DUNE

انتشار مرض خطير ومعدٍ بين جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الاثنين

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 4-12-2023

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لـ طلاب الصف الأول الثانوي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم التفاح الأخضر في المنام وعلاقته بسماع أخبار مفرحة

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

تفسير حلم مطاردة الثعبان في المنام وعلاقته بوجود أعداء

المزيد
الجريدة الرسمية