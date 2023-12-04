عايدة فهمي: تتلمذت على يد الراحل أشرف عبد الغفور وابنته ريهام ينطبق عليها «ابن الوز عوام»

تحدثت الفنانة عايدة فهمي عن علاقتها بالفنان الراحل أشرف عبد الغفور وابنته الفنانة ريهام عبد الغفور..

وقالت: ريهام عبد الغفور فنانة رائعة وأكثر من ينطبق عليها مثل "ابن الوز عوام".

وتابعت خلال تصريحات تلفزيونية: أنها تتلمذت على يد الفنان الراحل أشرف عبد الغفور في الإذاعة والتلفزيون وتعلمت منه أشياءً كثيرة وهو قدوة بالنسبة لها ولأشخاص كثيرون كما أن ابنته ريهام عبد الغفور موهوبة مثل والدها.

أشرف عبد الغفور

يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور شغل منصب نقيب المهن التمثيلية من عام 2012 إلى عام 2015، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل عام 1963، وكان رئيسًا للجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح في دورته الأخيرة.

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ومن أعماله المسرحية "جلفدان هانم، سليمان الحلبي، ثلاث ليال، النار والزيتون، الملك لير"، ومن أعماله فى السينما: "الشيطان، رجال في المصيدة، بلا رحمة، دعوة للحياة، صوت الحب، الشوارع الخلفية، لا شيء يهم".

ومن أشهر المسلسلات التليفزيونية التى شارك فيها "القاهرة والناس، فارس بلا جواد، حضرة المتهم أبي، يتربى في عزو، جبل الحلال"، ومن أدواره التاريخية والدينية من خلال الدراما التليفزيونية "محمد رسول الله، عظماء في التاريخ، أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت «الليالي المحمدية» وحلقات برنامج «أسماء الله الحسنى».