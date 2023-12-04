التحقيق مع فنان تشكيلي متهم في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

فتحت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث سير بأكتوبر.

وتستمع النيابة العامة إلى المتهم بالتسبب فى الحادث وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.



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كلفت النيابة العامة مهندسا فنيا بمرور الجيزة لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور والتى أدت إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة.

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وانتقل فريق من النيابة العامة لمناظرة جثمان الفنان أشرف عبد الغفور وتكليف مفتش الصحة بالكشف الظاهري عليه وإعداد تقرير بأسباب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن.



وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث والاستماع إلى شهود عيان الحادث.



تهشم السيارة المتسببة في الحادث

وتبين من التحريات والمعاينة أنه أثناء استقلال الأول سيارة ملاكي بالطريق الدائري باتجاه الواحات، اصطدمت بهم من الخلف سيارة، قيادة مهند. ا، 33 سنة، فنان تشكيلي، ما أدى إلى تهشم الجزء الخلفى للسيارة بالكامل، وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

تم التحفظ على السيارة مرتكبة الحادث وقائدها، وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها.

وتحقق الأجهزة الأمنية في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور؛ إثر حادث تصادم مع سيارة أخرى على طريق الإسكندرية الصحراوي.