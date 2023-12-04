الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

التحقيق مع فنان تشكيلي متهم في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

الفنان اشرف عبد الغفور،
الفنان اشرف عبد الغفور، فيتو

فتحت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في واقعة مصرع الفنان أشرف عبد الغفور وإصابة زوجته في حادث سير بأكتوبر.

 

وتستمع النيابة العامة إلى المتهم بالتسبب فى الحادث وتبين أنه فنان تشكيلي يسكن بمدينة أكتوبر وكان في طريقه لمنزله.
 

اقرأ ايضا: أمن الجيزة يكشف تفاصيل جديدة في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور (صور)

 

كلفت النيابة العامة مهندسا فنيا بمرور الجيزة لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور والتى أدت إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة.

Advertisements

 

وانتقل فريق من النيابة العامة لمناظرة جثمان الفنان أشرف عبد الغفور وتكليف مفتش الصحة بالكشف الظاهري عليه وإعداد تقرير بأسباب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن.

وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث والاستماع إلى شهود عيان الحادث.

تهشم السيارة المتسببة في الحادث

وتبين من التحريات والمعاينة أنه أثناء استقلال الأول سيارة ملاكي بالطريق الدائري باتجاه الواحات، اصطدمت بهم من الخلف سيارة، قيادة مهند. ا، 33 سنة، فنان تشكيلي، ما أدى إلى تهشم الجزء الخلفى للسيارة بالكامل، وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

تم التحفظ على السيارة مرتكبة الحادث وقائدها، وتكثف الأجهزة الأمنية من تحرياتها.

وتحقق الأجهزة الأمنية في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور؛ إثر حادث تصادم مع سيارة أخرى على طريق الإسكندرية الصحراوي. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الفنان أشرف عبد الغفور وفاة الفنان أشرف عبد الغفور مدينة أكتوبر مرور الجيزة النيابة العامة

مواد متعلقة

أمن الجيزة يكشف تفاصيل جديدة في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور (صور)

الأكثر قراءة

أبرزها الألبان والمربي، ارتفاع جديد في أسعار 8 منتجات في الأسواق

التحقيق مع فنان تشكيلي متهم في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

ترتيب الدوري المصري الممتاز والهدافين قبل الجولة الثامنة

بالأسماء، 21 مصريا يحصلون على جنسيات أجنبية

تفاصيل الحالة الصحية لزوجة الفنان أشرف عبد الغفور

قائد القوات البحرية يهدي الرئيس السيسي درع الفرقاطة المصرية الجديدة

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 4-12-2023

بيت الزكاة والصدقات يصرف دعما نقديا شهريا للطلبة الفلسطينيين

Advertisements

منوعات

المزيد

تونس تعيش ثامن عام من الجفاف، الطائرات المسيرة تواجه تغير المناخ في المغرب العربي

11 قتيلا إثر ثوران بركان في إندونيسيا (فيديو)

تركي يخلع أسنانه على يد عامل نظافة

عمرها 1000 عام، لها 3 أصابع وبدون أسنان، كائنات المكسيك الغريبة تثير الجدل

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 4-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 3-12-2023 في ختام التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

المزيد

انفوجراف

آخر أفلامه منذ 46 عاما وقدم 150 مسلسلا.. مشوار الفنان الراحل أشرف عبد الغفور (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سجود التلاوة بغير وضوء؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية