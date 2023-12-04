تفاصيل التحقيقات في مصرع أشرف عبد الغفور إثر حادث سير.. توجيه تهمة القتل الخطأ لفنان تشكيلي.. والتقرير الطبي يكشف مفاجأة

رحل الفنان أشرف عبد الغفور، عن عالمنا أمس إثر إصابته في حادث سير على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، تسبب الحادث في وفاته وإصابة زوجته التي كانت تصحبه في رحلته.

قرارات النيابة في حادث سير تسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

كثفت الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث، وانتقل فريق من النيابة العامة لمناظرة جثمان الفنان أشرف عبد الغفور وتكليف مفتش الصحة بالكشف الظاهري عليه وإعداد تقرير بأسباب الوفاة تمهيدا للتصريح بالدفن.

وكلفت النيابة العامة مهندسا فنيا بمرور الجيزة لفحص أسباب وملابسات حادث تصادم سيارة الفنان أشرف عبد الغفور والتى أدت إلى مصرعه وإصابة زوجته بإصابات بالغة، وطلبت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث والاستماع إلى شهود عيان الحادث، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها.

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تفاصيل معاينة حادث السير المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

وتبين من المعاينة أنه أثناء استقلال الأول سيارة ملاكي بالطريق الدائري باتجاه الواحات، اصطدمت بهم من الخلف سيارة، قيادة مهند. ا، 33 سنة، فنان تشكيلي، ما أدى إلى تهشم الجزء الخلفى للسيارة بالكامل، وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

توجه تهمة القتل الخطأ المتسبب في الحادث

تم التحفظ على السيارة مرتكبة الحادث وقائدها، وجهت النيابة العامة بأكتوبر للمتهم المتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته في حادث مروري بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي، تهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تفاصيل التحقيقات في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

وكشفت التحقيقات أن الفنان أشرف عبد الغفور كان يسير بسيارته بالطريق الدائري اتجاه الواحات في منطقة 6 أكتوبر، وأثناء سيره اصطدمت به سيارة من الخلف، مما أسفر عن تهشم الجزء الخلفي للسيارة بالكامل والجزء الأمامى وتهشم السيارة المتسببة في الحادث، من الأمام.

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أقوال المتهم بالتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

أدلى السائق المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبدالغفور أمام جهات التحقيق، باعترافات عن الحادث وملابساته وظروفه، وما أدى إلى اصطدامه بسيارة الفنان الراحل.

واعترف المتهم بالتسبب في وفاة الفنان أشرف عبد الغفور: لم اقصد التسبب في مصرعه، وكنت احاول تفادي تماما وقوع الحادث، ولكن لم أستطيع، وأفاد: سيارة زنقت عليا حاولت اتفاديها، فاتفاجئت بسيارة الفنان أشرف عبد الغفور أمامي فصدمتها دون قصد بسبب ظلام الطريق، بعد محاولتي تفاديها لآخر لحظة لكن لم أتمكن من ذلك.

التقرير الطبي لمصرع الفنان أشرف عبد الغفور

وجاء في التقرير الطبي لحالة الفنان أشرف عبد الغفور: حضر المريض رفق سيارة الإسعاف فاقدًا للوعي وفى حالة سيئة يعانى من اشتباه نزيف حاد بالمخ، اشتباه نزيف بقاع الجمجمة، وكسور شديدة في القفص الصدري، ونزيف داخلي بالبطن، وكدمات متفرقة بالجسم، وتوفي على إثر ذلك.

الاستعلام عن الحالة الصحية لزوجة الفنان أشرف عبد الغفور

وأمرت نيابة الجيزة بالاستعلام عن الحالة الصحية لزوجة الفنان أشرف عبد الغفور التي أصيبت في نفس الحادث، وتم نقلها للمستشفى، تمهيدا لسماع أقوالها في الحادث.

وكشف الفحص الطبي أن المصابة تدعى فاطمة عبدالغفور محمد ٧٠ سنة، تعاني من كسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتخضع للعلاج لحين استقرار حالتها الصحية.

بلاغ بوصول الفنان مصاب بكدمات للمستشفى

كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق “مصر - إسكندرية” الصحراوي بنطاق الشيخ زايد وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين إصابة الفنان أشرف عبدالغفور ٨٣ عاما وإصابة زوجته ٧٠ عاما وتم نقلهما للمستشفى وأثناء وصول الفنان إلى المستشفى لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفى أثناء محاولة إسعافه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

من هو الفنان أشرف عبد الغفور؟

توفى فى حادث مساء أمس بطريق مصر- الإسكندرية الصحراوي أمام ماونتن فيو، وأصيبت زوجته.

من مواليد 22 يونيو عام 1939.

هوايته في التمثيل بدأت من خلال مشاركته بفريق المسرح بمدرسة الجيزة الثانوية، وفريق التمثيل بهيئة التحرير.

خريج أول دفعة للتمثيل من المعهد العالي للسينما عام 1963.

بداية التحاقه بالفن في الستينيات

أول عمل قدمه كان من خلال المسرح عام 1962 من خلال مسرحية جلفدان هانم.

أول عمل سينمائي شارك فيه كان عام 1966 في فيلم القاهرة 30 بطولة سعاد حسني.

شارك في نحو 25 فيلما

آخر ظهور سينمائي كان عام 1977 بفيلم حلوة يا دنيا الحب.

شارك في نحو 25 فيلما سينمائيا أبرزها «شاطئ المرح، قصر الشوق، بيت الطالبات».

أكثر من 150 عملا دراميا

شارك في أكثر من 150 عمل درامي من أبرزها مسلسلات القاهرة والناس، حضرة المتهم أبي، عمر بن عبدالعزيز

أئمة الهدى، عظماء في التاريخ، زيزينيا، شيخ العرب همام، جبل الحلال، يتربى في عزو، الرحايا».

تولى منصب نقيب المهن التمثيلية عام 2011.