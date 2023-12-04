الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

تشييع جنازة الفنان أشرف عبد الغفور من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور نجوم الفن

أشرف عبد الغفور،
أشرف عبد الغفور، فيتو

شيعت منذ قليل جنازة الفنان أشرف عبد الغفور عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، بعد وفاته أمس الأحد إثر حادث سير، وقع على طريق “مصر - الإسكندرية” الصحراوي في نطاق مدينة 6 أكتوبر، وكان بصحبته زوجته.

 

جنازة أشرف عبد الغفور 

 وحرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في صلاة الجنازة على الفنان أشرف عبد الغفور والتي أقيمت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ومن أبرز الحضور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ورامي رضوان ودنيا سمير غانم  وأحمد السقا وأحمد السعدني بالإضافة إلى أحمد حلمي وحنان مطاوع.

Advertisements

وشارك في صلاة الجنازة أيضا أحمد بدير وميرفت أمين وأحمد أبو داوود، كما دخلت ريهام عبد الغفور في نوبة بكاء شديدة بعد وفاة والدها.

 

أشرف عبد الغفور

يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور شغل منصب نقيب المهن التمثيلية من عام 2012 إلى عام 2015، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل عام 1963، وكان رئيسًا للجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح في دورته الأخيرة.

ومن أعماله المسرحية "جلفدان هانم، سليمان الحلبي، ثلاث ليال، النار والزيتون، الملك لير"، ومن أعماله فى السينما: "الشيطان، رجال في المصيدة، بلا رحمة، دعوة للحياة، صوت الحب، الشوارع الخلفية، لا شيء يهم".

ومن أشهر المسلسلات التليفزيونية التى شارك فيها "القاهرة والناس، فارس بلا جواد، حضرة المتهم أبي، يتربى في عزو، جبل الحلال"، ومن أدواره التاريخية والدينية من خلال الدراما التليفزيونية "محمد رسول الله، عظماء في التاريخ، أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت «الليالي المحمدية» وحلقات برنامج «أسماء الله الحسنى».

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أشرف عبد الغفور وفاة أشرف عبد الغفور الفنان أشرف عبد الغفور جنازة أشرف عبد الغفور ريهام عبد الغفور

مواد متعلقة

التصريح بدفن جثة الفنان أشرف عبد الغفور

تفاصيل الحالة الصحية لزوجة الفنان أشرف عبد الغفور

الأكثر قراءة

تشييع جنازة الفنان أشرف عبد الغفور من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بحضور نجوم الفن

زغلول صيام يكتب: مدير فني اتحاد الكرة وكله عند العرب صابون!!

ارتفاع أسعار أدوية منع الحمل للسيدات

معتمد جمال يستعين بمجموعة جديدة من شباب الزمالك

اسم على مسمى.. أزمات كروان مشاكل وصلته خلف القضبان (فيديو جراف)

انخفاض جديد لمؤشر الدولار الأمريكي، حركة تعاملات العملة الخضراء اليوم

بعد اقحامه للكتاب المقدس، ساويرس يوجه رسالة قوية لرئيس الكونجرس بشأن إسرائيل

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

Advertisements

منوعات

المزيد

تونس تعيش ثامن عام من الجفاف، الطائرات المسيرة تواجه تغير المناخ في المغرب العربي

11 قتيلا إثر ثوران بركان في إندونيسيا (فيديو)

تركي يخلع أسنانه على يد عامل نظافة

عمرها 1000 عام، لها 3 أصابع وبدون أسنان، كائنات المكسيك الغريبة تثير الجدل

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الاثنين

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 4-12-2023

المزيد

انفوجراف

اسم على مسمى.. أزمات كروان مشاكل وصلته خلف القضبان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف: إنفاق أكثر من 400 مليون جنيه في خدمة القرآن بعهد الرئيس السيسي

فضل المواظبة على أذكار الصباح يوميا

تفسير حلم الجرح في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية

المزيد
الجريدة الرسمية