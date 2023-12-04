الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

فوائد الزبيب، يعالج النحافة والأنيميا ويخفض الكوليسترول ويحارب السرطان

فوائد الزبيب، فيتو
فوائد الزبيب، فيتو

فوائد الزبيب، الزبيب من الفاكهة المجففة الشهيرة التى لها عشاق كثيرون لمذاقه المميز الذى لا يقاوم، وهو يعتبر من ياميش رمضان.

وفوائد الزبيب، عديدة لقيمته الغذائية المهمة حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، والزبيب هو العنب المجفف.

أهمية الزبيب 

 ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الزبيب من الفاكهة المجففة الأكثر شهرة وإقبالا حيث يستخدم فى تزيين الحلوى وطهي بعض الأكلات، والزبيب هو العنب المجفف ويوجد منه أنواع وألوان مختلفة.

Advertisements

القيمة الغذائية الموجودة في الزبيب 

  وأضاف السيد، أن الزبيب له قيمة غذائية عالية لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين سي وفيتامين ب والماغنيسيوم ونسبة عالية من الألياف، لذا يجب الاهتمام بتناوله.

فوائد الزبيب، فيتو 

فوائد الزبيب

وتابع أخصائى التغذية العلاجية، أن هناك فوائد عظيمة تدفعنا لتناول الزبيب يوميا، ومن فوائد الزبيب:-

  • يساعد في علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد كما أنه يساعد فى إنتاج خلايا الدم الحمراء.
  • يقوى عضلة القلب ويحمي الشرايين من الدهون الضارة لاحتوائه على البوتاسيوم.
  • يساعد فى تخفيف حدة التوتر والقلق ويهدئ الأعصاب ويساعد على الاسترخاء.
  • يعمل على مد الجسم بالطاقة.
  • يحافظ على مستوى السكر بالدم ولكن دون إفراط حيث يجب على مرضى السكر تناوله ولكن بكميات قليلة لأنه عالي السكريات والسعرات الحرارية ولكن الألياف الموجودة به والعناصر المهمة تجعله مهم لمرضى السكري.
  • يساعد في إنقاص الوزن لاحتوائه على الألياف ولكن ذلك في حالة تناوله بكميات قليلة، ويعالج النحافة في حالة تناوله بكثرة.
  • يقوى العضلات ويمنع الشد العضلي وبالتالى مهم للرياضيين.
  • يخفض مستوى الضغط بالدم.
  • يساعد في تنظيم عملية الهضم ويمنع الإمساك وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.
  • يساعد في الوقاية من الأمراض السرطانية لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع نمو الخلايا السرطانية بالجسم.
  • يساعد في خفض الكوليسترول بالدم وبالتالي يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.
  • يحسن المزاج ويساعد فى مقاومة الاكتئاب.
  • ينشط المخ ويرفع من معدلات التركيز.
  • يساعد في علاج الالتهابات بالجسم خاصة التهابات الأسنان واللثة لاحتوائه على مواد كيميائية تقاوم البكتيريا.
  • يقوي العظام والمفاصل والأسنان لاحتوائه على الكالسيوم.
  • يحمى من الإصابة بهشاشة العظام.
  • يساعد في تنظيم عملية الهضم ويمنع الإمساك وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.
txt

فوائد زيت اللوز الحلو، للشعر والبشرة

txt

فوائد الحمص، يحمي من السرطان ويقوي العظام ويعالج الأنيميا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الزبيب فوائد الزبيب أهمية الزبيب القيمة الغذائية الموجودة في الزبيب الدكتور أحمد السيد صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد اللب السوري، يحمى من الجلطات والزهايمر ويحارب السرطان

فوائد الاشواجندا، تعالج اضطرابات النوم وتخفض الضغط والكوليسترول بالدم

فوائد القلقاس، يعزز المناعة ويحمي من الأورام السرطانية

فوائد أبو فروة، لصحة القلب والعظام والدماغ

الأكثر قراءة

التحقيق مع فنان تشكيلي متهم في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

ترتيب الدوري المصري الممتاز والهدافين قبل الجولة الثامنة

أبرزها الألبان والمربي، ارتفاع جديد في أسعار 8 منتجات في الأسواق

بالأسماء، 21 مصريا يحصلون على جنسيات أجنبية

تفاصيل الحالة الصحية لزوجة الفنان أشرف عبد الغفور

تعرف على فرص بقاء معتمد جمال بالزمالك

أبرزها الزمالك ضد الاتحاد السكندري، مواعيد الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن برد الجنسية المصرية لـ 12 مواطنا

Advertisements

منوعات

المزيد

تونس تعيش ثامن عام من الجفاف، الطائرات المسيرة تواجه تغير المناخ في المغرب العربي

11 قتيلا إثر ثوران بركان في إندونيسيا (فيديو)

تركي يخلع أسنانه على يد عامل نظافة

عمرها 1000 عام، لها 3 أصابع وبدون أسنان، كائنات المكسيك الغريبة تثير الجدل

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 4-12-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 3-12-2023 في ختام التعاملات

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

المزيد

انفوجراف

آخر أفلامه منذ 46 عاما وقدم 150 مسلسلا.. مشوار الفنان الراحل أشرف عبد الغفور (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سجود التلاوة بغير وضوء؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية